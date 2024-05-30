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Калининградец за 10 минут ограбил два алкогольных магазина

В Калининграде мужчина ограбил два магазина за 10 минут: злоумышленник взял алкогольную продукцию и две бутылки пива.

Из магазина на улице Карла Маркса он украл бутылку водки, а из соседней торговой точки — пивного магазина — пару бутылок пенного. Полиция установила, что в обоих случаях действовал один и тот же налётчик. Подозреваемый был задержан в одном из дворов. Задержанным оказался 29-летний житель Озёрского района, ранее не попадавший в поле зрения правоохранительных органов. Возбуждены два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ «Грабёж». Мужчине грозит до четырёх лет лишения свободы.