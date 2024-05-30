Российские войска нанесли поражение двум украинским бригадам в ДНР

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Военнослужащие российской группировки войск «Юг» нанесли поражение двум украинским бригадам в районах Константиновки и Нового, а также отразили контратаку в районе Красного в ДНР, потери противника составили более 305 солдат, сообщило в четверг Минобороны РФ.