На Южном Урале во время пожара пострадала 13-летняя девочка

держать подальше всё, что может загореться: полотенца, прихватки, бумагу; удалять с плиты и кухонного стола пролитый жир и масло, так как они легко воспламеняются; не держать на кухне растворители и аэрозоли; если масло загорелось в сковороде, её нужно закрыть крышкой и ни в коем случае не заливать огонь водой — горящее масло распространится по всей кухне и начнётся настоящий пожар; для тушения огня можно использовать пищевую соду, землю из цветочных горшков и мокрое полотенце, не лишним в доме окажется и огнетушитель.