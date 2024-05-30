На Южном Урале во время пожара пострадала 13-летняя девочка

Огнеборцы незамедлительно прибыли на место ЧС и оперативно потушили огонь. Пострадавшую девочку с ожогами госпитализировали, сейчас её состояние удовлетворительное.
— В момент ЧП ребёнок был дома один, — сообщили в ГУ МЧС по региону. — В этом возрасте детей можно оставлять без присмотра, но взрослые должны объяснять им правила пожарной безопасности.
Чтобы подобных случаев не повторялось, сотрудники МЧС напомнили южноуральцам, как не допустить возгорания на плите:
держать подальше всё, что может загореться: полотенца, прихватки, бумагу; удалять с плиты и кухонного стола пролитый жир и масло, так как они легко воспламеняются; не держать на кухне растворители и аэрозоли; если масло загорелось в сковороде, её нужно закрыть крышкой и ни в коем случае не заливать огонь водой — горящее масло распространится по всей кухне и начнётся настоящий пожар; для тушения огня можно использовать пищевую соду, землю из цветочных горшков и мокрое полотенце, не лишним в доме окажется и огнетушитель.
При пожаре нужно незамедлительно позвонить по телефону 101 или 112, а если самостоятельно потушить огонь не удаётся — срочно покинуть опасную зону и закрыть за собой дверь.
На прошлой неделе челябинская школьница смогла самостоятельно потушить пожар, начавшийся из-за короткого замыкания. В квартире загорелась стиральная машина. Девочка вызвала пожарных и вывела из помещения сестру и пятилетнего брата.