В РФ экс-генпрокурора Украины заочно осудили на 19 лет за содействие терроризму

«2-й Западный окружной военный суд признал виновным Ярему Виталия Григорьевича в совершении преступлений, предусмотренных п. “д” ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации) и ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности). Путем частичного сложения наказаний ему окончательно назначено 19 лет лишения свободы, из которых первые 3 года он проведет в тюрьме, а оставшиеся 16 лет — в колонии строгого режима. В качестве дополнительного наказания ему назначен штраф в размере 400 тысяч рублей», — сказала ТАСС пресс-секретарь суда Ирина Жирнова.