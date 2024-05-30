В РФ экс-генпрокурора Украины заочно осудили на 19 лет за содействие терроризму

«2-й Западный окружной военный суд признал виновным Ярему Виталия Григорьевича в совершении преступлений, предусмотренных п. “д” ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации) и ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности). Путем частичного сложения наказаний ему окончательно назначено 19 лет лишения свободы, из которых первые 3 года он проведет в тюрьме, а оставшиеся 16 лет — в колонии строгого режима. В качестве дополнительного наказания ему назначен штраф в размере 400 тысяч рублей», — сказала ТАСС пресс-секретарь суда Ирина Жирнова.
Суд также лишил Ярему на 3 года права заниматься деятельностью по администрированию сайтов и каналов с использованием интернета. Срок наказания будет исчисляться с момента его экстрадиции в РФ либо с момента задержания на территории РФ. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
До 2005 года Ярема служил в милиции Украины, а после вышел в отставку в звании генерал-лейтенанта. С 27 февраля по 19 июня 2014 года Ярема занимал должность первого вице-премьера Украины. С 19 июня 2014 года по 10 февраля 2015 года он был генпрокурором Украины.
В декабре 2022 года сообщалось, что МВД России объявило Ярему в розыск, ему заочно было предъявлено обвинение за преступные решения о начале антитеррористической операции в Донбассе.