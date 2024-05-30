На севере Омской области начали сушить и дезинфицировать дома

В Усть-Ишимском районе Омской области вода начала постепенно уходить из затопленных домов. Как сообщил глава региона Виталий Хоценко, такие дома уже начали просушивать. Для этого в район заранее были завезены тепловые пушки. После просушки домов, специалисты проводят дезинфекцию.