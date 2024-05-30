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На севере Омской области начали сушить и дезинфицировать дома

Это делается там, где ушла вода.

Источник: Om1.ru

В Усть-Ишимском районе Омской области вода начала постепенно уходить из затопленных домов. Как сообщил глава региона Виталий Хоценко, такие дома уже начали просушивать. Для этого в район заранее были завезены тепловые пушки. После просушки домов, специалисты проводят дезинфекцию.

Как рассказал губернатор, сейчас работы ведутся в селе Кайлы, затем специалисты поедут в деревню Малая Игиза и село Орехово.

«Важно как можно быстрее провести все необходимые мероприятия, чтобы люди могли вернуться в свои дома. Работу продолжаем», — подчеркнул Виталий Хоценко.

Напомним, север Омской области начало подтапливать из-за повышения воды в реках Ишим и Иртыш. В зоне подтопления оказались более 600 домов, местных жителей эвакуировали. В регионе был объявлен режим чрезвычайной ситуации из-за паводка.