Жительницу Севастополя задержали за дискредитацию российской армии

39-летняя жительница Севастополя, уроженка соседнего государства, задержана за дискредитацию российской армии. Об этом сообщили в УМВД России по городу Севастополю.
По информации ведомства, женщина в комментариях одного из телеграм-каналов негативно и оскорбительно высказалась о военнослужащих ВС РФ и о целях и задачах специальной военной операции. На ее комментарии обратили внимание правоохранители.
«В кратчайшие сроки оперативники установили личность комментатора и при силовой поддержке спецподразделения СОБР Росгвардии задержали ее», — сообщили в МВД.
Женщина призналась в содеянном. В ее отношении составили административный протокол по статье о публичных действиях, направленных на дискредитацию Вооруженных сил России (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ). Сумма штрафа по этой статье — от 30 до 50 тысяч рублей. Материалы рассмотрит Нахимовский районный суд Севастополя.