В Самаре вынесли приговор за покушение на депутата

Но «киллер» решил никого не убивать, а стал сотрудничать с оперативниками. Сотрудники ФСБ провели целую спецоперацию: Иванова спрятали на выходные и инсценировали его убийство. Информацию об убийстве депутата опубликовали в телеграм-каналах. А потом задержали Пантюхина. По мнению Андреева, Пантюхин мог желать «убрать» Иванова, поскольку тот мешал заниматься «темными делами».