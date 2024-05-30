В Самаре вынесли приговор за покушение на депутата

Напомним, перед судом предстал менеджер городской ритуальной службы № 1 из Сызрани Вадим Пантюхин. По версии следствия, Пантюхин «заказал» депутата Сызранской городской думы Сергея Иванова за 1 млн рублей. Для исполнения задуманного Пантюхин нанял мужчину по фамилии Андреев. Последний получил аванс. Кроме того, заказчик передал Андрееву пистолет ТТ и телефон. Также Андреев должен был приобрести «мототранспортное средство» для исполнения с его помощью убийства.
Но «киллер» решил никого не убивать, а стал сотрудничать с оперативниками. Сотрудники ФСБ провели целую спецоперацию: Иванова спрятали на выходные и инсценировали его убийство. Информацию об убийстве депутата опубликовали в телеграм-каналах. А потом задержали Пантюхина. По мнению Андреева, Пантюхин мог желать «убрать» Иванова, поскольку тот мешал заниматься «темными делами».
Осужденному назначили пять с половиной лет исправительной колонии строгого режима.