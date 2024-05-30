На улице Страны Советов в Ростове вспыхнул мусор, выгорело 50 кв. метров

— Вызов на улицу Страны Советов, 42 Г приняли в 12:59. После этого сразу же выехали три автоцистерны. В 13:47 было ликвидировано открытое горение на площади в 50 кв. метров. Горел мусор, — рассказали в экстренном ведомстве.