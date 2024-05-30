На улице Страны Советов в Ростове вспыхнул мусор, выгорело 50 кв. метров

Днем 30 мая в Первомайском районе Ростова-на-Дону вспыхнул мусор, дым от пожара был заметен издалека. О происшествии сначала сообщили в соцсетях, потом комментарий поступил от пресс-службы регионального управления МЧС.
— Вызов на улицу Страны Советов, 42 Г приняли в 12:59. После этого сразу же выехали три автоцистерны. В 13:47 было ликвидировано открытое горение на площади в 50 кв. метров. Горел мусор, — рассказали в экстренном ведомстве.
К этой минуте о полной ликвидации возгорания еще не сообщали, тушение продолжается.
Добавим, судя по открытым интернет-данным, в 2021 году по адресу Страна Советов, 42 Г ранее находился металлоприемник. Что сейчас на указанной территории, неизвестно.