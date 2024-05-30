Сотрудники ФСБ задержали омича, который собирался вступить в ряды ВСУ

Сообщается, что 25-летний омич создал открытый аккаунт в социальных сетях и призывал россиян финансировать «Русский добровольческий корпус» (запрещён в РФ). Также мужчина собирался осквернить могилы бойцов, погибших на СВО и вступить в ряды ВСУ.