Сотрудники ФСБ задержали омича, который собирался вступить в ряды ВСУ

Официальный представитель УФСБ России по Омской области Ирина Руснак рассказала omsk.aif.ru о задержании 25-летнего местного жителя, который в интернете призывал финансировать украинскую террористическую организацию.
Сообщается, что 25-летний омич создал открытый аккаунт в социальных сетях и призывал россиян финансировать «Русский добровольческий корпус» (запрещён в РФ). Также мужчина собирался осквернить могилы бойцов, погибших на СВО и вступить в ряды ВСУ.
В доме омича прошли обыски. Сотрудники УФСБ изъяли все средства вычислительной техники и связи, возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ, омич заключён под стражу.