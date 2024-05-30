Ричмонд
+17°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сотрудники ФСБ задержали омича, который собирался вступить в ряды ВСУ

25-летний омич создал аккаунт в соцсетях, где призывал финансировать украинскую террористическую организацию.

Официальный представитель УФСБ России по Омской области Ирина Руснак рассказала omsk.aif.ru о задержании 25-летнего местного жителя, который в интернете призывал финансировать украинскую террористическую организацию.

Сообщается, что 25-летний омич создал открытый аккаунт в социальных сетях и призывал россиян финансировать «Русский добровольческий корпус» (запрещён в РФ). Также мужчина собирался осквернить могилы бойцов, погибших на СВО и вступить в ряды ВСУ.

В доме омича прошли обыски. Сотрудники УФСБ изъяли все средства вычислительной техники и связи, возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 205.1 УК РФ, омич заключён под стражу.