Александр Хинштейн: глава филиала транспортного вуза задержан в Самаре за взятку

«Сотрудники транспортной полиции нагрянули прямо в рабочий кабинет к Маркову в тот момент, когда он получал с предпринимателя 30 тыс. руб. — регулярную плату за право незаконной стоянки плавучей бани на территории учебно-спортивной базы филиала на Сухой Самарке (Куйбышевский район Самары)»,—говорится в сообщении.
Сначала полиция задокументировала факт передачи денег Владимиру Маркову. После этого было проведено задержание.
По данным парламентария, указанная «баня не только использовалась под коммерческую деятельность, но и была незаконно подключена к электричеству и коммуникациям вуза». Рядом с ней следствие обнаружило аналогичную незаконную постройку.
Баня находится на участке акватории, который был оформлен в пользование вуза. На территории предполагалось построить учебно-тренировочный центр.
По информации Александра Хинштейна, Владимира Маркова принудительно доставили в Средневолжское ЛУМВД на транспорте. В отношении него проводятся следственные действия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.