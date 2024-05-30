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Александр Хинштейн: глава филиала транспортного вуза задержан в Самаре за взятку

В четверг, 30 мая, силовики задержали с поличным при получении взятки директора Самарского филиала Волжского госуниверситета водного транспорта Владимира Маркова. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

Источник: Коммерсантъ

«Сотрудники транспортной полиции нагрянули прямо в рабочий кабинет к Маркову в тот момент, когда он получал с предпринимателя 30 тыс. руб. — регулярную плату за право незаконной стоянки плавучей бани на территории учебно-спортивной базы филиала на Сухой Самарке (Куйбышевский район Самары)»,—говорится в сообщении.

Сначала полиция задокументировала факт передачи денег Владимиру Маркову. После этого было проведено задержание.

По данным парламентария, указанная «баня не только использовалась под коммерческую деятельность, но и была незаконно подключена к электричеству и коммуникациям вуза». Рядом с ней следствие обнаружило аналогичную незаконную постройку.

Баня находится на участке акватории, который был оформлен в пользование вуза. На территории предполагалось построить учебно-тренировочный центр.

По информации Александра Хинштейна, Владимира Маркова принудительно доставили в Средневолжское ЛУМВД на транспорте. В отношении него проводятся следственные действия. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.