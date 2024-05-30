Житель Пермского края получит срок за сжигание заживо кошек на предприятии

В марте ведомство сообщило о поступивших в кунгурский отдел МВД от местных жителей заявлениях о том, что на предприятии в поселке Комсомольский в печах заживо жгут кошек. Нескольких обгорелых животных привезли на лечение в ветеринарную клинику Перми. Полицейские выяснили, что к инциденту причастен 52-летний житель Кунгурского округа. В феврале работникам предприятия в поселке Комсомольский, где произошло ЧП, от администрации поступило поручение об отлове и вывозе с территории диких кошек. Как установили силовики, один из сотрудников поместил картонную коробку, внутри которой находились несколько пойманных животных, в топку печи для сжигания мусора. После этого мужчина поджег содержимое печи, а когда пламя разгорелось, ушел исполнять свои обязанности.