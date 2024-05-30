Житель Пермского края получит срок за сжигание заживо кошек на предприятии

ПЕРМЬ, 30 мая — РИА Новости. Житель Пермского края, который заживо сжег кошек на предприятии, пойдет под суд, сообщила пресс-служба краевого ГУМВД РФ.
«Ему было предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. “в”, “д” ч. 2 ст. 245 УК РФ “Жестокое обращение с животным в целях причинения ему боли и страданий, повлекшее его увечье, с применением садистских методов в отношении нескольких животных”, — говорится в сообщении.
В марте ведомство сообщило о поступивших в кунгурский отдел МВД от местных жителей заявлениях о том, что на предприятии в поселке Комсомольский в печах заживо жгут кошек. Нескольких обгорелых животных привезли на лечение в ветеринарную клинику Перми. Полицейские выяснили, что к инциденту причастен 52-летний житель Кунгурского округа. В феврале работникам предприятия в поселке Комсомольский, где произошло ЧП, от администрации поступило поручение об отлове и вывозе с территории диких кошек. Как установили силовики, один из сотрудников поместил картонную коробку, внутри которой находились несколько пойманных животных, в топку печи для сжигания мусора. После этого мужчина поджег содержимое печи, а когда пламя разгорелось, ушел исполнять свои обязанности.
Мужчина признал вину. Дело направят в суд, ему грозит от 3 до 5 лет лишения свободы.
В поселке Комсомольский под Кунгуром расположена птицефабрика, которая считается градообразующим предприятием населенного пункта.