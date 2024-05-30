Задели провода удочкой: в Чапаевске детей ударило током, они получили ожоги

Жуткий случай произошел 29 мая в Чапаевске Самарской области. Трое несовершеннолетних получили ожоги и попали в больницу. А все из-за того, что задели провода… удочкой.
Детская шалость?
На улице Московской в Чапаевске трое несовершеннолетних шли с удочкой в руках. Этой удочкой они дотронулись до линии электропередач, и их ударило током.
Видео с моментом удара выложили в соцсети. По ним можно предположить, что подростки намеренно пытались задеть провода или, по крайней мере, активно ей размахивали. А один из них даже подпрыгнул — и в этот момент, видимо, достал до проводов.
Когда удочка соприкоснулась с линией электропередач, произошло замыкание и вспышка. В результате подростков даже отбросило в сторону.
Получили ожоги
— В настоящее время дети с ожогами различной степени тяжести находятся в больнице, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь, — рассказали в СК России по Самарской области о состоянии ребят.
Сейчас по этому делу проводят доследственную проверку и выясняют все обстоятельства ЧП. Также ситуацией занялась прокуратура: она проверит, соблюдалось ли законодательство при обслуживании электросетей.