Умер пассажир, из-за которого в Нижнем Новгороде экстренно посадили самолет

Умер пассажир авиарейса Хабаровск — Москва, из-за которого 30 мая борт экстренно посадили в Нижнем Новгороде. По данным нижегородского минздрава, специалисты территориального центра медицины катастроф уже находились в аэропорту, когда самолет сел. Они сразу направились к пациенту.