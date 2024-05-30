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Умер пассажир, из-за которого в Нижнем Новгороде экстренно посадили самолет

Умер пассажир авиарейса Хабаровск — Москва, из-за которого 30 мая борт экстренно посадили в Нижнем Новгороде. По данным нижегородского минздрава, специалисты территориального центра медицины катастроф уже находились в аэропорту, когда самолет сел. Они сразу направились к пациенту.

Следом к самолету также прибыла реанимационная бригада станции скорой помощи. Проводимые реанимационные мероприятия оказались неэффективны. Медики констатировали биологическую смерть пациента.

несчастный случай