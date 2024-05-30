Рейсовый автобус попал в смертельное ДТП на трассе Алматы — Хоргос

«Согласно предварительным данным, водитель автобуса не соблюдал дистанцию и допустил столкновение с грузовой автомашиной Mercedes Benz, которая следовала в попутном направлении. В результате аварии второй водитель автобуса, находившийся на переднем сидении, от полученных травм скончался на месте происшествия».