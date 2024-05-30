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Рейсовый автобус попал в смертельное ДТП на трассе Алматы — Хоргос

В Алматинской области произошло смертельное ДТП с участием рейсового пассажирского автобуса, сообщает Zakon.kz.

Источник: ДП Алматинской области

Авария случилась сегодня, 30 мая, на 222-м км автодороги Алматы — Шелек — Хоргос.

«Согласно предварительным данным, водитель автобуса не соблюдал дистанцию и допустил столкновение с грузовой автомашиной Mercedes Benz, которая следовала в попутном направлении. В результате аварии второй водитель автобуса, находившийся на переднем сидении, от полученных травм скончался на месте происшествия».

сообщил начальник ДП Алматинской области Бауржан Аленов.

Одиннадцать пассажиров получили различные травмы. Одного госпитализировали, остальных после оказания медпомощи отпустили на амбулаторное лечение.

«Водитель задержан и взят под стражу. Ведется расследование обстоятельств происшествия».

отметил Аленов.