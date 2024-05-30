В Красноярском крае во время пожара погиб человек

В Бирилюсском районе во время пожара погиб человек. Об этом рассказали в МЧС по Красноярскому краю.
Жилой дом и надворные постройки в деревне Старая Еловка загорелись днём 30 мая. Пожар ликвидировали силами девяти специалистов МЧС и трёх единиц техники. Общая площадь возгорания составила 120 квадратных метров. В углу дома обнаружили погибшего.
По предварительным данным, возгорание произошло из-за короткого замыкания. Очаг был у электросчётчика.
В МЧС напоминают о том, что гражданам самостоятельно нужно следить за состоянием своей электропроводки и не подключать в сеть сразу много энергопотребителей. Если увидите искрение — сразу вызывайте электрика.