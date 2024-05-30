Обвиняемого в поджоге стрип-клуба на Рубинштейна отправили в СИЗО.

Куйбышевский районный суд 30 мая заключил под стражу Юрия Жидкова, обвиняемого в поджоге стриптиз-клуба на углу Невского проспекта и улицы Рубинштейна. Как отмечает объединенная пресс-служба судов Петербурга, фигурант в камеру не хотел, просил домашний арест.
Следствие полагает, что утром 27 мая Жидков с целью причинения ущерба гендиректору клуба R2 проник в помещение, разлил легковоспламеняющуюся жидкость и поджег. Убедившись, что все горит как надо, Жидков ушел с места преступления. Ущерб составил не менее миллиона рублей.
Вышли на подозреваемого, изучив оставленные в помещении отпечатки, а также просмотрев камеры видеонаблюдения. Кадры задержания Жидкова «Фонтанка» показывала ранее — полиция с ним не церемонилась.
Ранее обвиняемый уже осуждался в Петербурге на 11 лет лишения свободы в ИК строгого режима, однако вышел он на три с лишним года раньше по УДО. Наказание Жидков отбывал за убийство бывшего участника проекта «Дом-2».