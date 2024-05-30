Гражданин Швеции задержал налетчика на магазин в Калининграде

Предварительно установлено, что днём 24 мая злоумышленник зашёл в мини-маркет города Калининграда, где несмотря на присутствие других посетителей достал канцелярский нож и под угрозой физической расправы потребовал от продавца открыть кассу, забрал чуть более 7 тысяч рублей и скрылся.
«Одним из очевидцев произошедшего стал гражданин Швеции, проживающий в Калининграде. Он зашёл в магазин в тот момент, когда подозреваемый похищал деньги. Иностранец побежал следом за вооружённым злоумышленником и задержал его неподалёку от торговой точки вместе с ещё одним неравнодушным прохожим. Вместе мужчины удерживали налётчика до приезда сотрудников полиции и Росгвардии».
В отношении ранее судимого 47-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ (Грабеж). Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.