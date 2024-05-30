Мама, я не умру? Больницу в Симферополе проверяют после смерти девочки

За два дня сгорела маленькая девочка в Симферополе. 13 мая с болью в ноге ребенка привезла в РДКБ Симферополя мать. Им дали назначение и отпустили домой. 15 мая школьница умерла. Сейчас больницу проверяют следователи.
Krym.aif.ru выяснил обстоятельства трагедии.
Говорили, что это не боль, а артистизм.
Девочка, которой было всего 12 лет, умерла в РДКБ Симферополя 15 мая. Ее мама считает, что несчастье произошло из-за халатности врачей, которые не смогли установить верный диагноз и оказать помощь. С острой болью в ноге и температурой ребенка из поселка вблизи столицы Крыма привезли в детскую больницу в Симферополе. Там врачи осмотрели девочку и успокоили— это просто осложнение тонзиллита. Выписали лекарства и отпустили домой. Но ребенку стало хуже.
И на следующий день в больницу ее уже пришлось вносить на руках. Но и в этот раз ребенка госпитализировать отказались. «Она плакала, стонала. И они сказали, что она у меня чересчур эмоциональная, и добавили, что, мол, актриса», — поделилась женщина. Девочку в отделение так и не положили, просто увеличили дозу препаратов. Однако ночью у нее начались сильные боли в сердце и семья поехала в больницу в третий раз, уже на скорой.
«Она меня все время спрашивала: “Мама, я не умру? Мама, я буду жить? А потом уже начала синеть и толком не разговаривала”, — с горечью вспоминает мать.
В этот раз девочку госпитализировали, но не в реанимацию, а обычную палату. Когда врачи вышли из палаты маленькой пациентки около двух часов ночи 15 мая, она дважды тяжело вздохнула. Мама даже обрадовалась, ей показалось, что дочка наконец-то уснула. Но что-то ее тревожило и она стала слушать у ребенка сердце.
«А оно не бьется. Медсестры на диване лежали, я говорю: “у нее сердце остановилось!”, а они “как остановилось?” — рассказала женщина. За две минуты набежали человек 10, они как тараканы бежали с аппаратами. Но сердце они так и не смогли запустить».
Реанимировать ребенка пытались полчаса. Предварительно, причиной смерти назвали пневмонию.
Проверки.
По мнению матери, в смерти ее дочери виноваты врачи — тянули время и не хотели переводить дочь в реанимацию. Главврач РДКБ комментировать ситуацию отказался.
В больнице же в это время начались проверки. Следователи осмотрели места происшествия, изъята медицинская документация, назначены и проводятся необходимые экспертизы для установления причины смерти несовершеннолетней.
Отдельную проверку начали и в Минздраве республики.
Похороны.
После экспертиз тело девочки вернули матери. Похороны прошли на кладбище в родном семье Октябрьском. Как вспоминают о ребенке соседи, она всегда была приветливой и улыбчивой девочкой.
«Это удар для всех у нас. Девочка здоровая была, все хорошо, в школу ходила, с подружками гуляли. — поделилась подробностями с Krym.aif.ru жительница села Октябрьское Эльмаз Бекирова, — всегда поздоровается, помогала даже в магазин сходить. Улыбалась она, смеялась. Как ребенок. В белом ее хоронили. Как невесту. Все плакали».