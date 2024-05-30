Мама, я не умру? Больницу в Симферополе проверяют после смерти девочки

И на следующий день в больницу ее уже пришлось вносить на руках. Но и в этот раз ребенка госпитализировать отказались. «Она плакала, стонала. И они сказали, что она у меня чересчур эмоциональная, и добавили, что, мол, актриса», — поделилась женщина. Девочку в отделение так и не положили, просто увеличили дозу препаратов. Однако ночью у нее начались сильные боли в сердце и семья поехала в больницу в третий раз, уже на скорой.