Глава рыбокомбината в Севастополе скрыл от налоговой 18 млн

«Установлено, что с августа 2022 года по февраль 2023 года руководитель сокрыл от налоговых органов свыше 18 млн рублей предприятия. Указанную сумму он направил на счета контрагентов, минуя расчетный счет возглавляемой организации, что повлекло невозможность взыскания налоговой недоимки и страховых взносов в размере 2,8 млн рублей», — сказано в сообщении.