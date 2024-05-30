Глава рыбокомбината в Севастополе скрыл от налоговой 18 млн

«Установлено, что с августа 2022 года по февраль 2023 года руководитель сокрыл от налоговых органов свыше 18 млн рублей предприятия. Указанную сумму он направил на счета контрагентов, минуя расчетный счет возглавляемой организации, что повлекло невозможность взыскания налоговой недоимки и страховых взносов в размере 2,8 млн рублей», — сказано в сообщении.
Также с ноября 2022 года руководитель семь месяцев не выплачивал зарплату двум работникам предприятия и накопил перед ними долг в 360 тысяч рублей.
Уголовное дело было возбуждено по материалам прокуратуры и налоговых органов по статьям о сокрытии денежных средств организации и о полной невыплате зарплаты свыше двух месяцев.
«В ходе расследования долги по налогам, страховым взносам и заработной плате погашены в полном объеме», — уточнили в прокуратуре Крыма.
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено надзорным ведомством в Гагаринский районный суд Севастополя.