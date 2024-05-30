В уголовном деле экс-советника губернатора Петербурга обнаружился и бывший вице-губернатор

Уголовное дело о растрате, в рамках которого арестован бывший советник петербургского губернатора и экс-гендиректор «СКА Арены» Игорь Забиран, касается не только его, но и вице-губернатора в прошлом — Владимира Лавленцева. Это становится понятно из документов суда.



В опубликованном решении апелляции о мере пресечения для Игоря Забирана (само заседание прошло еще в апреле), говорится: «29 февраля 2024 года заместителем начальника 3 отдела управления по расследованию организованной преступной деятельности Следственного Департамента МВД России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст. 160 УК РФ, в отношении Лавленцева В. А., Забирана И. А. и неустановленных лиц».



«Фонтанка» рассказывала о фабуле этого дела по растрате. По словам собеседников «Фонтанки» следствие интересовали контракты на строительный контроль при сооружении культурно-образовательных центров в различных регионах страны и то — выполнялись ли эти работы или только оплачивались. В решении апелляции в отношении Забирана описывается предполагаемый сюжет: «являясь генеральным директором, реализовал имевшиеся у него организационно-распорядительные полномочия по заключению от имени руководимого им предприятия трех договоров для растраты вверенного ему имущества». Конкретное юрлицо в карточке дело не разглашается, но, по данным «Фонтанки», речь о «Стройтрансгазе».



Игорь Забиран возглавлял службу заказчика петербургского комитета по энергетике, потом недолго был советником губернатора. Позже он возглавил компанию «СКА Арена», которая строила одноименный спортивно-концертный комплекс.



Затем некоторое время он был гендиректором «Стройтрансгаза», который контролирует бизнесмен Геннадий Тимченко. Именно эта компания строит культурно-образовательные центры по проектам ООО «Горка», которое брало на себя и строительный контроль. Раньше совладельцем и руководителем «Горки» «являлся бывший вице-губернатор Петербурга и партнер Тимченко — Владимир Лавленцев. Позже именно Лавленцев сменил Забирана на должности гендиректора “Стройтрансгаза”, став еще и совладельцем предприятия.



Однако затем отношения между партнерами радикально ухудшились. Лавленцев взял в долг у Тимченко более 2 млрд рублей и не вернул. Кредитор подал в суд и выиграл, арбитраж признал Лавленцева банкротом и запустил распродажу его имущества, оспорить это решение бывший вице-губернатор не смог. Но дело не ограничилось гражданским и арбитражным судами. Лавленцев был арестован по обвинению в особо крупном мошенничестве, потерпевшим значится именно Тимченко. Теперь же, судя по документам суда, прибавилось и дело об особо крупной растрате, по которому Лавленцев проходит вместе с Забираном.