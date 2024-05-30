МВД поделилось видео с извинениями воронежца, поставившего детей на колени

Личность мужчины, который поставил подростков на колени на детской площадке на улице Владимира Невского, 35, установили, сообщили в ГУ МВД по региону.
Им оказался 40-летний житель Воронежа. Мужчина признался, что его «позиция была неверной». Он попросил прощения у мальчиков и их родителей:
«Вернулся вчера домой и увидел своего ребенка в истерике. Кое-как его успокоил. Говорою: “В чем дело?” Он рассказал, что гулял со своим другом Артемом на площадке, пришли ребята постарше, пытались их оттуда выгнать. В Артема кинули мячиком, а мой ребенок сказал, что его дважды ударили два мальчика. Я вспылил, пошел на площадку разбираться. Дождался пока сын пришел, показал на своих обидчиков. Я попросил их встать на уровень моего сына, который в два раза младше, чем те дети, которые его обижали, и сказал Александру дать сдачи обидчикам своим. Возможно, не разобрался в ситуации, поступил не в рамках правового поля. Так пытался восстановить свою справедливость, но моя позиция была неверной. Приношу свои извинения родителям и детям. Прошу простить меня за данные действия».
Видео с рассказом воронежца и комментарием начальника ОП № 4 УМВД России по Воронежу Владимира Бортникова опубликовали в Telegram-канале ведомства.