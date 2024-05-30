Под Балтийском лоб в лоб столкнулись два микроавтобуса

В Госавтоинспекции по Калининградской области пояснили, что водитель тёмного микроавтобуса не соблюдал дистанцию. Чтобы уйти от столкновения с идущей впереди машиной, он резко повернул влево. Вылетев на встречную полосу, автомобиль столкнулся с другим микроавтобусом. В ДТП никто не пострадал.