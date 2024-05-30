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Под Балтийском лоб в лоб столкнулись два микроавтобуса

По данным полиции, никто не пострадал.

Под Балтийском лоб в лоб столкнулись два микроавтобуса. Об этом «Клопс» сообщили очевидцы.

ДТП произошло в районе Приморска в четверг, 30 мая, около 11:00. По данным свидетелей, на месте работали спасатели и ГАИ. Из-за аварии собралась пробка.

В Госавтоинспекции по Калининградской области пояснили, что водитель тёмного микроавтобуса не соблюдал дистанцию. Чтобы уйти от столкновения с идущей впереди машиной, он резко повернул влево. Вылетев на встречную полосу, автомобиль столкнулся с другим микроавтобусом. В ДТП никто не пострадал.