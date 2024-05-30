Мать детей, погибших на пожаре под Новосибирском, состояла на учете

Как сообщила администрация Новосибирского района, мать детей, погибших на пожаре в селе Красноглинное, состояла на учете.
— С женщиной работали специалисты. Последний раз комиссия по делам несовершеннолетних рассматривала мать 16 мая текущего года, — уточнили в администрации.
При этом других несовершеннолетних детей в семье нет, добавили представители властей.
Как сообщала КП-Новосибирск, пожар в селе случился 30 мая по адресу улица Клубная, дом 2. В нем погибли двое мальчиков 2-х и 3-лет.
Жильцы дома эвакуированы. Сейчас решается вопрос о временном размещении людей.
Прокуратура организовала проверку по данному инциденту. На место выехал зампрокурора района Антон Бунегин.