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Мать детей, погибших на пожаре под Новосибирском, состояла на учете

С женщиной работали специалисты, последний раз — 16 мая.

Источник: прокуратура Новосибирской области

Как сообщила администрация Новосибирского района, мать детей, погибших на пожаре в селе Красноглинное, состояла на учете.

— С женщиной работали специалисты. Последний раз комиссия по делам несовершеннолетних рассматривала мать 16 мая текущего года, — уточнили в администрации.

При этом других несовершеннолетних детей в семье нет, добавили представители властей.

Как сообщала КП-Новосибирск, пожар в селе случился 30 мая по адресу улица Клубная, дом 2. В нем погибли двое мальчиков 2-х и 3-лет.

Жильцы дома эвакуированы. Сейчас решается вопрос о временном размещении людей.

Прокуратура организовала проверку по данному инциденту. На место выехал зампрокурора района Антон Бунегин.

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