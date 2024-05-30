«Младший только говорить научился»: двое детей погибли на пожаре под Новосибирском

Пожар произошел в новосибирском селе Красноглинное 30 мая. Загорелась квартира в многоквартирном двухэтажном доме. Внутри находились трехлетний и двухлетний мальчики. Братья были дома одни.
— Семья неблагополучная, состояла на учете. Мать у них пила и вечно гулянки устраивала. Но в этот раз вроде трезвая. Она пошла к родственникам, до скорой надо было тетку проводить, детей одних дома заперла. Малышей жалко, младший только разговаривать научился, — рассказали КП-Новосибирск жители села.
Сейчас на месте работают пожарные, прокуратура и следователи. Как рассказали в районной администрации, семья действительно стояла на учете.
— Последний раз комиссия по делам несовершеннолетних рассматривала мать 16 мая 2024 года. Добавим, что других несовершеннолетних в семье нет, — сообщили в администрации Новосибирского района.
Прокуратура начала по факту пожара проверку. При этом жильцы соседних квартир вряд ли вернутся домой — квартиры из-за пожара повреждены.
— Решается вопрос о временном размещении людей, — уточнили в областной прокуратуре.
Напомним, что в Первомайском районе Новосибирска был подобный случай. На пожаре погибли двое детей. Их мать ушла делать ресницы, оставив их на подружку, но с салона вовремя не вернулась. Няня оставила ребятишек одних в квартире, брошенные дети нашли в квартире зажигалку и устроили пожар. 19-летней няне, по чьей вине погибли дети, дали два года колонии-поселения.