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«Младший только говорить научился»: двое детей погибли на пожаре под Новосибирском

Мать детей, погибших на пожаре в Красноглинном, отлучалась к родственникам.

Источник: прокуратура НСО

Пожар произошел в новосибирском селе Красноглинное 30 мая. Загорелась квартира в многоквартирном двухэтажном доме. Внутри находились трехлетний и двухлетний мальчики. Братья были дома одни.

— Семья неблагополучная, состояла на учете. Мать у них пила и вечно гулянки устраивала. Но в этот раз вроде трезвая. Она пошла к родственникам, до скорой надо было тетку проводить, детей одних дома заперла. Малышей жалко, младший только разговаривать научился, — рассказали КП-Новосибирск жители села.

Сейчас на месте работают пожарные, прокуратура и следователи. Как рассказали в районной администрации, семья действительно стояла на учете.

— Последний раз комиссия по делам несовершеннолетних рассматривала мать 16 мая 2024 года. Добавим, что других несовершеннолетних в семье нет, — сообщили в администрации Новосибирского района.

Прокуратура начала по факту пожара проверку. При этом жильцы соседних квартир вряд ли вернутся домой — квартиры из-за пожара повреждены.

— Решается вопрос о временном размещении людей, — уточнили в областной прокуратуре.

Напомним, что в Первомайском районе Новосибирска был подобный случай. На пожаре погибли двое детей. Их мать ушла делать ресницы, оставив их на подружку, но с салона вовремя не вернулась. Няня оставила ребятишек одних в квартире, брошенные дети нашли в квартире зажигалку и устроили пожар. 19-летней няне, по чьей вине погибли дети, дали два года колонии-поселения.

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