«Младший только говорить научился»: двое детей погибли на пожаре под Новосибирском

Напомним, что в Первомайском районе Новосибирска был подобный случай. На пожаре погибли двое детей. Их мать ушла делать ресницы, оставив их на подружку, но с салона вовремя не вернулась. Няня оставила ребятишек одних в квартире, брошенные дети нашли в квартире зажигалку и устроили пожар. 19-летней няне, по чьей вине погибли дети, дали два года колонии-поселения.