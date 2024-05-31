В Пермском крае сутки ищут пропавших женщину и ребенка с протезом руки

Поисковый отряд «ПрикамьеПоиск» просит оказать помощь в установлении местонахождения Алексея Болотова 2014 года рождения и его мамы Елены Васильевны Овчинниковой 1972 года рождения. Они ушли из дома в Кудымкаре 29 мая, с тех пор о них ничего неизвестно.