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В Пермском крае сутки ищут пропавших женщину и ребенка с протезом руки

В Кудымкаре Алеша Болотов и его мама Елена Васильевна Овчинникова ушли из дома 29 мая.

Источник: Соцсети

Поисковый отряд «ПрикамьеПоиск» просит оказать помощь в установлении местонахождения Алексея Болотова 2014 года рождения и его мамы Елены Васильевны Овчинниковой 1972 года рождения. Они ушли из дома в Кудымкаре 29 мая, с тех пор о них ничего неизвестно.

У Алеши Болотова протез правой руки. Он был одет в темно-синюю комбинированную ветровку с синими вставками и голубую бейсболку. На ногах были зеленые кроссовки, коричневые вельветовые штаны. Рост мальчика 135 см, у него голубые глаза, короткие светло-русые волосы. Ему на вид 9 лет.

Елене Васильевне Овчинниковой на вид 50 лет. У нее волосы пепельного цвета, рост 160 см. Она носит очки. Была одета в бежевую куртку и белую кофту, на ногах черные кроссовки.

Если что-либо известно о пропавших, просьба сообщить по телефонам: 8 (922) 345−67−02 или 112.