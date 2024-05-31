В Пермском крае сутки ищут пропавших женщину и ребенка с протезом руки

Поисковый отряд «ПрикамьеПоиск» просит оказать помощь в установлении местонахождения Алексея Болотова 2014 года рождения и его мамы Елены Васильевны Овчинниковой 1972 года рождения. Они ушли из дома в Кудымкаре 29 мая, с тех пор о них ничего неизвестно.
У Алеши Болотова протез правой руки. Он был одет в темно-синюю комбинированную ветровку с синими вставками и голубую бейсболку. На ногах были зеленые кроссовки, коричневые вельветовые штаны. Рост мальчика 135 см, у него голубые глаза, короткие светло-русые волосы. Ему на вид 9 лет.
Елене Васильевне Овчинниковой на вид 50 лет. У нее волосы пепельного цвета, рост 160 см. Она носит очки. Была одета в бежевую куртку и белую кофту, на ногах черные кроссовки.
Если что-либо известно о пропавших, просьба сообщить по телефонам: