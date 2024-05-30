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46-летний водитель мотоцикла погиб в ДТП под Уфой

В Уфимском районе произошло ДТП с погибшим мотоциклистом. Об этом сообщает ГАИ Башкирии.

Источник: ГАИ Башкирии

Сегодня около 19:00 на подъезде к микрорайону Шакша водитель «Шевроле Нива» допустил столкновение с мотоциклом марки Yamaha.

В результате 46-летний водитель мотоцикла скончался до приезда медиков. Подробности ДТП уточняются.