46-летний водитель мотоцикла погиб в ДТП под Уфой

Сегодня около 19:00 на подъезде к микрорайону Шакша водитель «Шевроле Нива» допустил столкновение с мотоциклом марки Yamaha.
В результате 46-летний водитель мотоцикла скончался до приезда медиков. Подробности ДТП уточняются.
В Уфимском районе произошло ДТП с погибшим мотоциклистом. Об этом сообщает ГАИ Башкирии.
Сегодня около 19:00 на подъезде к микрорайону Шакша водитель «Шевроле Нива» допустил столкновение с мотоциклом марки Yamaha.
В результате 46-летний водитель мотоцикла скончался до приезда медиков. Подробности ДТП уточняются.