В Татарстане во время купания в бассейне утонул 10-летний мальчик

В этот четверг, 30 мая, в бассейне «Жемчужина», который находится в селе Новошешминск, было обнаружено тело 10-летнего мальчика. Он утонул.
«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье “оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности”, — сообщает следственный комитет Татарстана.
Установлено, что в день гибели мальчик пошел в бассейн купаться вместе с двумя друзьями-сверстниками. И это при том, что он не умел плавать. Трагедия произошла, когда дети находились в воде без присмотра взрослых.
В настоящее время следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, ими также будет дана правовая оценка действиям или бездействию должностных лиц, которые должны были следить в бассейне за обеспечением безопасности детей.
«Ход расследования этого уголовного дела взят на контроль», — в свою очередь отметили в прокуратуре Татарстана.