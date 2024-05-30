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В Татарстане во время купания в бассейне утонул 10-летний мальчик

Он не умел плавать, но все равно туда пошел вместе с друзьями.

Источник: Комсомольская правда

В этот четверг, 30 мая, в бассейне «Жемчужина», который находится в селе Новошешминск, было обнаружено тело 10-летнего мальчика. Он утонул.

«По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье “оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности”, — сообщает следственный комитет Татарстана.

Установлено, что в день гибели мальчик пошел в бассейн купаться вместе с двумя друзьями-сверстниками. И это при том, что он не умел плавать. Трагедия произошла, когда дети находились в воде без присмотра взрослых.

В настоящее время следователи продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего, ими также будет дана правовая оценка действиям или бездействию должностных лиц, которые должны были следить в бассейне за обеспечением безопасности детей.

«Ход расследования этого уголовного дела взят на контроль», — в свою очередь отметили в прокуратуре Татарстана.

СК