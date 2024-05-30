Под Белгородом ВСУ атаковали пассажирскую «Газель», есть погибший

«ВСУ с помощью дрона-камикадзе атаковали пассажирскую “Газель”, которая везла с работы домой сотрудников сельскохозяйственного предприятия. Инцидент произошел в селе Зозули Борисовского района», — написал он в Telegram-канале.
По словам губернатора, водитель попытался спасти пассажиров и остановился у ближайшего укрытия, в этот момент беспилотник нанес удар по людям. В результате один человек умер до прибытия медиков, еще четыре женщины и пять мужчин получили осколочные ранения различных частей тела. Всех их доставили в больницы.
Гладков добавил, что после падения дрона и его детонации повреждения получила кровля частного жилого домовладения.
Борисовский район Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины. Протяженность границы составляет около 18 километров.
ВСУ ежедневно предпринимают попытки атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России. В частности, ранее в четверг украинский дрон атаковал село Белянка в Шебекинском районе Белгородской области. При взрыве пострадал мужчина — у него множественные осколочные ссадины шейно-воротниковой зоны и левого уха. Бригада скорой оказала ему всю необходимую помощь на месте, от госпитализации он отказался.
В Белгородской области действует желтый уровень террористической опасности.