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Под Белгородом ВСУ атаковали пассажирскую «Газель», есть погибший

БЕЛГОРОД, 30 мая — РИА Новости. Украинский дрон-камикадзе атаковал пассажирскую «Газель» в селе Зозули в Белгородской области, погиб один человек, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Источник: РИА "Новости"

«ВСУ с помощью дрона-камикадзе атаковали пассажирскую “Газель”, которая везла с работы домой сотрудников сельскохозяйственного предприятия. Инцидент произошел в селе Зозули Борисовского района», — написал он в Telegram-канале.

По словам губернатора, водитель попытался спасти пассажиров и остановился у ближайшего укрытия, в этот момент беспилотник нанес удар по людям. В результате один человек умер до прибытия медиков, еще четыре женщины и пять мужчин получили осколочные ранения различных частей тела. Всех их доставили в больницы.

Гладков добавил, что после падения дрона и его детонации повреждения получила кровля частного жилого домовладения.

Борисовский район Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины. Протяженность границы составляет около 18 километров.

ВСУ ежедневно предпринимают попытки атаковать объекты в приграничных и центральных регионах России. В частности, ранее в четверг украинский дрон атаковал село Белянка в Шебекинском районе Белгородской области. При взрыве пострадал мужчина — у него множественные осколочные ссадины шейно-воротниковой зоны и левого уха. Бригада скорой оказала ему всю необходимую помощь на месте, от госпитализации он отказался.

В Белгородской области действует желтый уровень террористической опасности.