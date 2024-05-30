Под Белгородом ВСУ атаковали пассажирскую «Газель», есть погибший

По словам губернатора, водитель попытался спасти пассажиров и остановился у ближайшего укрытия, в этот момент беспилотник нанес удар по людям. В результате один человек умер до прибытия медиков, еще четыре женщины и пять мужчин получили осколочные ранения различных частей тела. Всех их доставили в больницы.