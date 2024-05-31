В Перми замдиректора школы перевела «сотруднику ФСБ» 2,2 млн рублей

«Она получила в мессенджере сообщение якобы от своего руководства о том, что ей интересуются сотрудники ФСБ. Позже на телефон женщины поступил звонок. Мужской голос на другом конце провода представился полковником спецслужбы. Он рассказал, что неизвестный оформляет кредиты и от ее имени переводит средства в недружественную страну для помощи террористам», — рассказали в ведомстве.
«Сотрудник ФСБ» сказал: чтобы избежать уголовного преследования и обезопасить накопления, нужно перевести все деньги на «безопасный счет». Введенная в заблуждение женщина выполнила инструкцию и лишилась 2,2 млн рублей. Когда аферист перестал выходить на связь, пермячка обратилась в правоохранительные органы.
В ГУ МВД России по Пермскому краю советуют гражданам быть внимательнее и не торопиться переводить деньги неизвестным людям.
Напомним, в начале апреля в Пермском крае 19 человек пострадали от телефонных мошенников, которые за сутки похитили у доверчивых прикамцев 16,5 млн рублей. Введенные в заблуждение люди перевели на счета злоумышленников не только свои, но и кредитные деньги. Среди потерпевших оказались жители Перми, Добрянки и Лысьвы.