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В Перми замдиректора школы перевела «сотруднику ФСБ» 2,2 млн рублей

ПЕРМЬ, 30 мая, ФедералПресс. В Перми телефонные мошенники, которые представляются сотрудниками банков и силовиками, продолжают зарабатывать на доверчивых людях. Очередной жертвой аферистов стала 62-летняя заместитель директора одной из пермских школ, которая перевела лжеполковнику ФСБ 2,2 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

Источник: Freepik

«Она получила в мессенджере сообщение якобы от своего руководства о том, что ей интересуются сотрудники ФСБ. Позже на телефон женщины поступил звонок. Мужской голос на другом конце провода представился полковником спецслужбы. Он рассказал, что неизвестный оформляет кредиты и от ее имени переводит средства в недружественную страну для помощи террористам», — рассказали в ведомстве.

«Сотрудник ФСБ» сказал: чтобы избежать уголовного преследования и обезопасить накопления, нужно перевести все деньги на «безопасный счет». Введенная в заблуждение женщина выполнила инструкцию и лишилась 2,2 млн рублей. Когда аферист перестал выходить на связь, пермячка обратилась в правоохранительные органы.

Сейчас следователь полиции возбудил уголовное дело о мошенничестве.

В ГУ МВД России по Пермскому краю советуют гражданам быть внимательнее и не торопиться переводить деньги неизвестным людям.

Напомним, в начале апреля в Пермском крае 19 человек пострадали от телефонных мошенников, которые за сутки похитили у доверчивых прикамцев 16,5 млн рублей. Введенные в заблуждение люди перевели на счета злоумышленников не только свои, но и кредитные деньги. Среди потерпевших оказались жители Перми, Добрянки и Лысьвы.