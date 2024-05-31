В Перми замдиректора школы перевела «сотруднику ФСБ» 2,2 млн рублей

«Она получила в мессенджере сообщение якобы от своего руководства о том, что ей интересуются сотрудники ФСБ. Позже на телефон женщины поступил звонок. Мужской голос на другом конце провода представился полковником спецслужбы. Он рассказал, что неизвестный оформляет кредиты и от ее имени переводит средства в недружественную страну для помощи террористам», — рассказали в ведомстве.