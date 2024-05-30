Чекалины развелись в досудебном порядке

В конце декабря с Лерчек и ее мужа сняли обвинения в неуплате налогов. Как отмечал председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин, они выплатили долг в 504 миллиона рублей. Кроме того, блогеры вернулись в соцсети после девятимесячного молчания. Лерчек объяснила неуплату налогов тем, что они с супругом «глупыми были, не тех людей слушали». Она добавила, что признала все ошибки и раскаялась, а также призвала подписчиков быть внимательными с налоговыми платежами.