Уже не плакала, а хрипела: хозяйка бросила кошку в запертой квартире без еды и воды, а открывать запретила

Но покидать помещение Наталья отказалась — пока не найдется новый арендатор. Вскоре такой отыскался, надо было срочно освобождать квартиру. Впрочем, Наталья и не спорила. Только попросила дать ей два дня, чтобы вывезти вещи и кошку. А куда деваться новому арендатору? Другого жилья у него не было. Ему она пообещала снять номер в гостинице — на тот же срок.