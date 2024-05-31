Уже не плакала, а хрипела: хозяйка бросила кошку в запертой квартире без еды и воды, а открывать запретила

«Животное находится в запертом помещении без пищи и воды, страдает и издает пронзительные звуки. Хозяйка запрещает входить, трогать ее вещи, угрожая инсценировать преступление…» (из заявления в полицию).
Дикая история из Красноярска: владелица кошки по кличке Маруся* на несколько дней бросила питомицу в запертой квартире. Фактически на верную смерть. Перепуганная кошка даже не мяукала — кричала так, что сорвала голос. Как все было, сообщили «Комсомольской правде — Красноярск» волонтеры из группы «Золотое сердце».
Кинула на верную смерть?
29 мая к ним обратился хозяин квартиры на правобережье. Как оказалось, в марте этого года он сдал жилье некоей Наталье (имя изменено — прим. ред.). Однако та прожила в ней всего два месяца.
— Из-за нарушения арендатором условий договора (жила с кошкой, не платила) он был расторгнут, — поясняет мужчина.
Но покидать помещение Наталья отказалась — пока не найдется новый арендатор. Вскоре такой отыскался, надо было срочно освобождать квартиру. Впрочем, Наталья и не спорила. Только попросила дать ей два дня, чтобы вывезти вещи и кошку. А куда деваться новому арендатору? Другого жилья у него не было. Ему она пообещала снять номер в гостинице — на тот же срок.
Предложила всем вместе дойти до банкомата, чтобы снять деньги на гостиницу.
— Я настаивал: возьмите с собой кошку, — вспоминает владелец квартиры. — Но она отказалась. Потребовала запереть дверь и… удалилась.
Больно смотреть
Это было 26 мая. С тех пор кошка Маруся осталась одна в пустой квартире. Хозяйка за ней так и не вернулась. Напрасно владелец квартиры просил забрать животное. Все его требования она игнорировала, помочь кошке отказывалась.
Так продолжалось четыре дня, до 29 мая. Первое время Маруська просто мяукала, потом начала кричать. Соседи говорят, это было похоже на плач ребенка. А после сорвала голос, могла только хрипеть. Наверное, поняла, ее бросили на погибель.
В конце концов, очевидцы не выдержали. Хозяин квартиры забил тревогу, вышел на связь с сотрудниками приюта «Золотое сердце», и помещение всё-таки вскрыли.
На Марусю было больно смотреть. Испуганная, тощая… «Ох, ты, Господи, что же ты такая ободранная?» — волонтер Оксана Соболева подняла ее, прижала к себе. Очутившись в добрых руках, кошка притихла, замерла. Отвыкла бедолага…
Сейчас Маруся в ветклинике, проходит лечение. Фото: приют «Золотое сердце» (Красноярск).
В итоге владелец квартиры написал заявление в полицию — «гражданку прошу привлечь к ответственности по статье 245 УК РФ» (за жестокое обращение с животными).
Маруську забрали, увезли в ветеринарную клинику. Медики обнаружили у нее обезвоживание и дефицит веса. А еще ее всю искусали блохи — тельце в расчесах, шерсть лезет клоками. Взять кровь на анализ невозможно.
— За четыре дня так исхудать и разодрать себя кошка не могла, — заключают волонтеры. — Значит, за ней не ухаживали давно.
Почему, отчего, пусть это останется на совести хозяйки. Сейчас с ней будет разбираться полиция. Ну, а Маруся уж в безопасности. Проходит лечение в клинике. Затем ее привьют, отправят в приют. И тогда можно искать для кошки новый дом. Человека, который больше не бросит.
ВАЖНО
Как помочь Марусе и другим подопечным приюта «Золотое сердце?». Смотрим здесь.
(* на снимке не Маруся. Сфотографировать ее нормально невозможно, у кошки сильнейший стресс).