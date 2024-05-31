Активы фигурантов громкого уголовного дела арестованы и ждут конфискации

Кирилл Качур, признанный иноагентом бывший следователь ГСУ СКР по Московской области, по версии сотрудников центрального аппарата Следственного комитета, выступал организатором преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ), которое, подключая следственные органы, полицейских, сотрудников ФСБ, бизнесменов и адвокатов, организовывало посадки предпринимателей, а потом вымогало особо крупные взятки за их освобождение (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а также совершало мошенничества с целью рейдерского захвата их имущества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В январе 2022 года он был заочно обвинен в совершении этих и целого ряда других преступлений, объявлен в федеральный, а затем и международный розыск, заочно арестован Басманным райсудом, а потом признан решением Минюста иноагентом. Дело в том, что, находясь в бегах, мошенник занялся политикой, активно критикуя с использованием различных информационных ресурсов действия властей России, которые его, кстати, напрямую не касались.