Активы фигурантов громкого уголовного дела арестованы и ждут конфискации

Кирилл Качур, признанный иноагентом бывший следователь ГСУ СКР по Московской области, по версии сотрудников центрального аппарата Следственного комитета, выступал организатором преступного сообщества (ч. 1 ст. 210 УК РФ), которое, подключая следственные органы, полицейских, сотрудников ФСБ, бизнесменов и адвокатов, организовывало посадки предпринимателей, а потом вымогало особо крупные взятки за их освобождение (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а также совершало мошенничества с целью рейдерского захвата их имущества (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В январе 2022 года он был заочно обвинен в совершении этих и целого ряда других преступлений, объявлен в федеральный, а затем и международный розыск, заочно арестован Басманным райсудом, а потом признан решением Минюста иноагентом. Дело в том, что, находясь в бегах, мошенник занялся политикой, активно критикуя с использованием различных информационных ресурсов действия властей России, которые его, кстати, напрямую не касались.
Расследуя целый ряд уголовных дел, в которых основными обвиняемыми выступали решальщик и его сообщники, следователи СКР установили, что им напрямую, через предположительно подконтрольные коммерческие структуры или доверенных лиц принадлежат различные активы в России, оцениваемые в 9,5 млрд руб.
По данным «Ъ», речь в основном идет о земельных участках, домах и квартирах в селах Успенское, Лайково и Молоденово городского округа Одинцово (Московская область), а также ряде объектов, в том числе квартирах и машино-местах, торговых павильонах и другой коммерческой недвижимости в Москве. Как следует из судебных решений, предполагаемые мошенники активно осваивали недвижимость не только в столице и ближнем Подмосковье, но и в Краснодарском крае.
В частности, под их контролем оказались земли и различные объекты на Ейской косе, городском пляже в самом Ейске, а также базы отдыха, в том числе «Нефтяник Татарстана» (Краснодарский край). По одной из версий, на побережье Азовского моря они планировали организовать аквапарк, рестораны, «места для организации отдыха» и проч.
Ограничения были наложены и на множество подконтрольных фигурантам расследования счетов в различных финансовых структурах, включая Сбербанк, ВТБ, «Авангард» и Райффайзенбанк, автомобили премиум-класса и даже судно «Ласточка-2».
Это двухпалубный речной теплоход, построенный еще в 1962 году в Будапеште по заказу Министерства речного флота РСФСР. Назывался «Свияга» и «Александр Шемагин». Около 40 лет совершал туристические рейсы между Москвой и Астраханью. Потом судно, ставшее «Ласточкой», было переоборудовано в плавучий ресторан. Сейчас «Ласточка», длина которой составляет 78 м, а ширина 14 м, может принять до 100 пассажиров.
Судно и другие объекты и счета были арестованы для обеспечения исполнения приговоров по уголовным делам в части взыскания штрафов, других имущественных взысканий или возможной конфискации. Частные лица и компании, которым принадлежат активы, обжаловали решения судов, указывая главным образом, что нет никаких доказательств того, что имущество приобреталось на средства, имеющие криминальное происхождение. В частности, по версии владельцев, это были кредиты и даже наследство, оставленное умершими родственниками хозяев, которых следствие считает номиналами. Однако все арестные решения были оставлены в силе.
По версии следствия, иноагент Качур, в частности, выступал инициатором уголовного преследования владельцев и топ-менеджеров известной IT-компании Merlion и основателя компании «Вимм-Билль-Данн» Давида Якобашвили, у которых его сообщники потом вымогали миллиардные суммы за прекращение уголовного преследования. Сам решальщик, помогавший ему следователь СКР Алексей Неснов и юрист Василий Пашкевич (активы последних двоих также арестовали) скрылись за границей и, предположительно, сейчас находятся в ОАЭ. Целый ряд их сообщников, включая адвоката Вадима Лялина и бывшего гендиректора компании Merlion Вячеслава Симоненко, были осуждены на сроки 5 лет и 6 месяцев и 22 года.