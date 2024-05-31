Перед свиданием шутила про убийство. Студент 83 раза ударил девушку ножом

Утром, когда старшеклассники собирались на Последний звонок, Самару потрясла страшная весть — убийство молодой девушки, которая так никогда и не закончит школу. Многочисленные ножевые ранения оборвали юную жизнь.
В ночь с 24 на 25 мая в Промышленном районе Самары разыгралась трагедия. «83 ножевых ранения!», — писали в местных пабликах. Кто же сотворил такое с хрупкой девушкой? Оказалось, в убийстве подозревают 19-летнего студента — неформала из Тольятти.
Неформал с пентаграмой.
Подозреваемого в убийстве 17-летней Насти оперативно задержали в этот же день. На выложенном в сети видео допроса парень с длинными черными волосами и пентаграмой на лбу слегка взволнованно отвечает на вопросы сотрудников правоохранительных органов.
— Ты понимаешь за что тебя задержали?
— Да, за убийство.
— Ты понимаешь, что ты сделал?
— Да, я убил Настю. Мне сказали, что я нанес 83 ножевых ранения. Я был в состоянии аффекта.
На вопросы, состоит ли он в неформальных или экстремистских сообществах он ответил, что нет, не состоит.
Задержанного отправили в ИВС, было возбуждено уголовное дело по п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью). Тем временем в квартире, где было совершено убийство, шли обыски, собирались улики.
Не вернусь — значит убили.
Трагедия в доме на улице Ново-Вокзальная, как было установлено, произошла вечером, 24 мая. Тело обнаружили между двумя и тремя часами ночи 25 мая. Как выяснилось, тревогу подняла подруга убитой. Оказывается, Настя в это день собиралась на первое свидание и оставила подружке сообщение: «Если я к такому-то времени не выйду на связь, то меня убили». И оставила адрес — ул. Ново-Вокзальная, 211. Чувствовала ли она опасность или просто пошутила, уже не узнаешь, но это оказалось пророчеством.
С Яном, студентом колледжа, она познакомилась в интернете. Настя была поклонницей анимэ, но без фанатизма. В Самаре тусовка поклонников японской номинации небольшая, почти все друг друга знают. Раньше даже проводили фестивали, постоянно собирались «на фонтанах» и Сампло. Так что девушка могла и не подозревать о том, что идет на встречу с неадекватом.
По информации volga.news.ru, встреча произошла в 20.00, на обозначенном месте. В этом доме жил двоюродный брат Яна и он предложил подняться к нему в квартиру. Что было дальше — устанавливает следствие. Как утверждают источники, Настя неосторожно сказала что-то, что выбесило парня. Пока ясно, что в ходе конфликта студент достал нож — бабочку и нанес более 60 ножевых ранений девушке. Помещение было залито кровью, а убийца стал названивать бабушке, потому что не знал, что делать дальше. Бабушка на такси сорвалась из Тольятти и приехала почти одновременно с нарядом полиции.
«Могу отдать почку».
27 мая в Промышленном районном суде состоялось заседание, на котором решалось — где подозреваемый будет находится во время следствия. Во время выступления Ян Лядовский рассказал о том, что он из Тольятти, учился в самарском колледже, но взял академический отпуск. Потом перевелся в Пермь и какое-то время жил там, а сейчас приехал в гости к брату.
Когда стало понятно, что вместо домашнего ареста, о чем просила мать подозреваемого и адвокат, он отправится в СИЗО, убийца сделал заявление: «Полночи я не спал, думал об этом. Виновным себя признаю. Каюсь. Совершил очень плохой поступок, о котором сожалею. Я готов кому-то из нуждающихся пожертвовать свою почку и сдавать регулярно кровь».
Он также утверждал, что не может находится за решеткой, потому что не сможет жить без матери: «Мать не сможет без меня, и как я смогу без нее! Я даже в ее честь сделал татуировку — подсолнух». Татуировок у него, кстати, было много, и не все невинные цветочки.
По сути дела он пояснил, что нож принес с собой, потому что хотел нарезать закуски, а не убивать. Он добавил, что последнее время пьет таблетки от бессоницы. На встрече он собирался выпить пива.
Мать Яна утверждала, что ей мальчик добрый и отзывчивый, а она находится в шоке, не понимает, что произошло. Тем временем, оперативники представили сведения, что подозреваемый имел проблемы в школе, на него жаловались, но мать на это не реагировала.
По решению суда подозреваемый был отправлен в изолятор до 24 июля.
Хотела быть следователем.
29 мая состоялись похороны Насти. Девочку растили мама и бабушка, и вот они были действительно в шоке, как и учителя, и одноклассники.
«Должна была пойти на последний звонок, и вот…», — говорила бабушка погибшей. Осознать смерть любимой внучки было очень тяжело.
Прощальная церемония длилась больше часа, к гробу непрерывно несли цветы.
Одноклассники вспоминали, что девочка была доброй и отзывчивой, всем помогала, увлекалась рисованием, создавала картины в стиле анимэ. Мечтала, что когда-нибудь станет следователем.
«Настя всегда была очень отзывчивой девочкой. Почему она согласилась навстречу с Яном- загадка. Настя была очень доброй и, если ее просили помочь, всегда старалась сделать все возможное. Кроме того, Настя как будто считала мир вокруг добрым и не думала, что с ней может произойти что-то плохое», — говорят близкие, как пишет volga.news.ru.
Возможно, что девочка как раз и пыталась провести собственное расследование, увлеклась и не смогла разглядеть, что за игрой стоит смертельная опасность.
Одноклассникам о смерти девушки рассказали сразу после Последнего звонка.
«Мы думали, что она просто проспала. Последнее время она часто опаздывала, могла прогулять пару уроков. Мы даже на неё немного разозлились. Когда нам классная сказала, что Насти больше нет, мы не поверили», — рассказали одноклассники «КП».
На похоронах многие плакали, многие стояли с каменными лицами. И никто не мог смириться с тем, что произошло.
В данный момент расследование уголовного дела поставлено на контроль в Центральном аппарате СК РФ. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области.
Ольга Рихтер, психолог:
«В первую очередь бросаются в глаза татуировки. Кто бы что ни говорил, в большинстве случаев тату, особенно сделанное нарочито, является признаком агрессии, направленной на самого себя, что уже свидетельствует об определенных проблемах. Сочетание пентаграммы и подсолнуха, сделанного в честь матери, скорее всего говорит о тотальном родительском контроле. Подростки, конечно, бунтари, но все имеет предел. Петаграмма — не подсолнух, а знак достаточно опасного увлечения. В таких случаях стоит обращать внимание на то, чем в действительности увлекается “ребенок”. Тут же даже не подросток, а вполне сформированная личность с опасным для общества мировоззрением, возможно, стремящейся ощутить себя всемогущим. Такие люди легко ведутся на обещания получить власть даже ценой убийства».