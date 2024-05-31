Перед свиданием шутила про убийство. Студент 83 раза ударил девушку ножом

По информации volga.news.ru, встреча произошла в 20.00, на обозначенном месте. В этом доме жил двоюродный брат Яна и он предложил подняться к нему в квартиру. Что было дальше — устанавливает следствие. Как утверждают источники, Настя неосторожно сказала что-то, что выбесило парня. Пока ясно, что в ходе конфликта студент достал нож — бабочку и нанес более 60 ножевых ранений девушке. Помещение было залито кровью, а убийца стал названивать бабушке, потому что не знал, что делать дальше. Бабушка на такси сорвалась из Тольятти и приехала почти одновременно с нарядом полиции.