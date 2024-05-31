СМИ сообщили о переводе Фицо из больницы домой для реабилитации

«Премьер-министр приземлился в аэропорту имени Милана Растислава Штефаника в Братиславе незадолго до 19:00 (20:00 мск. ― Ред.)», ― сказано в публикации.
Также руководство госпиталя в Банска-Бистрице подтвердило информацию, что словацкий премьер покинул больницу.
До этого сообщалось, что Фицо после покушения будет проходить курс реабилитации в столичной больнице.
Покушение на Фицо произошло 15 мая после заседания кабмина. Премьер вышел к приветствовавшей его публике, после чего раздалось несколько выстрелов. Стрелявшим оказался 71-летний мужчина по имени Юрай Ц. из города Левице, злоумышленник задержан. 18 мая суд заключил его под стражу. Уточнялось, что он мог действовать не один.
Из-за полученных ранений у Фицо открылось брюшное кровоизлияние. Операция длилась почти четыре часа, после нее премьер-министра ввели в состояние искусственной комы. Утром 16 мая стало известно, что его состояние стабильное. Накануне медики сообщали об улучшении состояния здоровья Фицо.
Позднее, 26 мая, администрация больницы имени Рузвельта сообщила, что текущее состояние здоровья премьера соответствует прогнозам медицинского совета.