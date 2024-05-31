СМИ сообщили о переводе Фицо из больницы домой для реабилитации

Покушение на Фицо произошло 15 мая после заседания кабмина. Премьер вышел к приветствовавшей его публике, после чего раздалось несколько выстрелов. Стрелявшим оказался 71-летний мужчина по имени Юрай Ц. из города Левице, злоумышленник задержан. 18 мая суд заключил его под стражу. Уточнялось, что он мог действовать не один.