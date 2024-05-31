Нидерланды не пустили рыбное судно из России под предлогом шпионажа

Основную часть российского рыбного экспорта в ЕС составляет белая рыба — треска и минтай. В 2023 году на долю России пришлась почти половина всех поставок мороженой трески в ЕС (61,4 из 112,3 тыс. т), и больше половины мороженого филе этой рыбы (40,4 из 76,3 тыс. т), следует из данных базы ООН UN Comtrade, которые приводила Всероссийская ассоциация рыбопромышленников (ВАРПЭ). А по данным АСРФ, российская треска на рынке ЕС и вовсе составляет около трети (в пересчете на вес сырца) от всего объема поставок, которые идут в том числе из таких стран как Норвегия, Исландия, Фарерские острова, Гренландия, другие европейские страны. Лидером на рынке ЕС остается Норвегия, которую Россия не сможет опередить по экспорту продукции из атлантической трески, так как размер норвежской национальной квоты больше, чем у нашей страны.