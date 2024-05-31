Бутылочка для кормления: «ревизоры» использовали детей для шантажа

— Некоммерческие организации, якобы преследующие цель защиты прав потребителей, начали появляться как грибы после дождя, — рассказал «Известиям» бывший участковый уполномоченный из столицы. — Возглавляли такие конторы довольно мутные персонажи, например, бывшие работники коллекторских агентств, ранее судимые граждане, неудавшиеся политики районного масштаба, бывшие руководители и члены молодежных организаций, просто авантюристы. Часто так зарабатывали деньги вчерашние несовершеннолетние закупщики. Мы сталкивались с ситуациями, когда после громкого разоблачения крупный магазин подписывал с такими «активистами» договор на проведение мастер-классов, консультации и т. д. Под таким формальным предлогом провокаторам доставались солидные по тем временам суммы — около 50 тыс. рублей. С годами такие группы поделили между собой районы города, как «дети лейтенанта Шмидта» из известной книги. И долгое время не было на них никакой управы. Дело в том, что сами компании не заинтересованы в шумихе по такому поводу, опасаются за репутацию, а руководители — за свои должности. Хозяевам не хочется, чтобы их бренд ассоциировался с продажей алкоголя детям в любом контексте.