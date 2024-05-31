Бутылочка для кормления: «ревизоры» использовали детей для шантажа

Подростков «состаривали» и с помощью различных хитростей подталкивали продавцов пробить товар. Подробности — в материале «Известий».
Никто не застрахован
Стали известны подробности уголовного дела в отношении представителей «Комитета защиты прав и законных интересов граждан “Принцип права”. По версии следствия, Павел Кондратьев и его жена Виталина организовали криминальную схему не позднее ноября 2022 года. Они нашли несовершеннолетних, которые хотели подзаработать, и предложили им участвовать в так называемых проверочных закупках. Супруги подыскивали на роль покупателей молодых людей, которые выглядели старше своих лет и которым должно было вот-вот исполниться 18. Некоторые подростки предъявляли паспорта кассирам, но большинство смотрели лишь на год рождения, не задумываясь о точной дате. Кроме того, подозреваемые внимательно изучали режим работы магазинов и выбирали время пиковой загрузки. Как правило, это с 19 до 20 часов, и последний час, когда законно вечером можно купить спиртное — с 22 до 23.
Как только подросток получал на руки чек от невнимательного кассира, появлялись организаторы аферы и сообщали, что процесс продажи спиртного подростку зафиксирован на видео. В некоторых случаях они делали вид, что составляют акт о проверке и заявление в правоохранительные органы. После того как к конфликту присоединялись руководители или администрация, аферисты сообщали о возможности уладить конфликт «по-свойски».
Деньги с работяг
Для получения откупных у «общественников» наготове уже были необходимые формы «досудебного соглашения об отсутствии взаимных претензий». В рамках этого договора продавец или администратор передавал контролерам существенную сумму — в среднем около 15 тыс. рублей. Самая скромная сумма, которой удалось откупиться от «правозащитников», — 3 тыс. рублей, деньги заплатила хозяйка небольшого магазинчика в Долгопрудном, а максимальный барыш команды, который инкриминирует им следствие — 40 тыс. рублей — отдали «ревизорам» в администрации продмага у станции Подсолнечная в Солнечногорске.
Следователи в настоящий момент установили 13 молодых людей, которые участвовали в подобных мероприятиях, не исключено, что некоторые из них понесут ответственность вместе с организаторами схемы.
Все преступления были совершены в Москве и Московской области. Следователи СУ по ЮАО ГСУ СК по Москве на сегодняшний день установили 83 эпизода преступной деятельности и объединили их в одно уголовное дело.
В перечне потерпевших администраторы и простые работники из торговых точек в Солнечногорске, Красногорске, Долгопрудном, Мытищах, Богородском, Рузском, Жуковском, Дзержинском, Лыткарине, Истре, Клине, Сергиевом Посаде, Химках и Черноголовке. Больше всего «рейдов» было проведено на востоке столицы, в Долгопрудном и Мытищах.
— Человек, который привлекался по статье КоАП РФ о реализации спиртного несовершеннолетним, не сможет найти работу [в торговле], — рассказала работница торговли, знакомая с криминальной схемой «активистов». — Разве что канцелярией где-нибудь возьмут торговать, и то не факт. Поэтому в Подмосковье у этих деятелей был такой успех. Сложно найти работу в небольшом городе, если ты всю жизнь кассиром работал. Главные пострадавшие от таких деятелей — простые люди с зарплатой 40−50 тыс. рублей. Должность не сахар, каждый день хамство, страх ошибиться, получить «втык» от начальника. А тут эти «общественники» еще.
Паша «Арахис»
Некоммерческая организация, от имени которой, по данным следствия, действовали Кондратьевы, была зарегистрирована в начале 2023 года в подмосковных Мытищах и числится в соответствующем реестре Минюста. Президент НКО — некто Сергей Василевский. О какой-либо активной правозащитной деятельности этого человека в сети информации не нашлось. А вот о прошлом его теперь уже бывшего подчиненного Кондратьева «Известия» кое-что выяснили.
«Борец за права потребителей» ранее привлекался к уголовной ответственности. В 2014 году он, еще будучи школьником, избил на лестничной клетке другого подростка. Годом позже его поймали при попытке кражи автомобиля. С годами молодой человек начал заниматься торговлей — заказывал орехи и сухофрукты во Вьетнаме и перепродавал их через сервисы объявлений в России, покупателей он уверял, что владеет производством в Юго-Восточной Азии. Клиенты знали Павла под прозвищем «Арахис».
Позже он с супругой увлекся правозащитной деятельностью. До «Принципа права» они числились на руководящих постах в «Межрайонной общественной организации содействия защите законных прав и интересов граждан». Первые эпизоды, инкриминируемые сейчас сообщникам, были совершены в период, когда президентом этой организации была Виталина Кондратьева (ей в ту пору было 22 года).
Трудности, о которых молчат сети
Провокации псевдообщественников стали головной болью для торговли почти сразу после запрета продажи алкоголя несовершеннолетним в начале 2010-х. Сперва подобная деятельность приветствовалась в обществе, а к рейдам присоединялась пресса и даже правоохранительные органы. Но со временем подобные акции стали инструментом для заработка проходимцев. Всё чаще вместо обращения в полицию составлялись сомнительные документы, по которым деньги шли в карман хозяевам НКО и их представителям.
— Некоммерческие организации, якобы преследующие цель защиты прав потребителей, начали появляться как грибы после дождя, — рассказал «Известиям» бывший участковый уполномоченный из столицы. — Возглавляли такие конторы довольно мутные персонажи, например, бывшие работники коллекторских агентств, ранее судимые граждане, неудавшиеся политики районного масштаба, бывшие руководители и члены молодежных организаций, просто авантюристы. Часто так зарабатывали деньги вчерашние несовершеннолетние закупщики. Мы сталкивались с ситуациями, когда после громкого разоблачения крупный магазин подписывал с такими «активистами» договор на проведение мастер-классов, консультации
Попадется любой
Авантюристы изобретательны в своих методах, поэтому кассиру довольно легко добросовестно ошибиться.
— Во-первых, они подбирают юношей-южан с бородами и густой щетиной, — рассказала «Известиям» сотрудница крупной торговой сети на условиях анонимности. — Были случаи, когда девочки просили у них паспорта, но те агрессивно возражали. Люди же все разные, некоторых девчонок так продавливают, они им пробивают пиво или что-то другое, а потом начинаются проблемы. В том числе поэтому во многих магазинах с алкоголем направляют на конкретную кассу — туда ставят людей со стальными нервами, их не разжалобишь.
Женщина рассказала, что иногда юные «ревизоры» использовали профессиональный грим и даже хвастались этим. Еще одна уловка — липовая страница в паспорте. При покупке издалека показывают ламинированную «липу», а уже после продажи достают ее из паспорта и демонстрируют оригинал. Были ситуации, когда несовершеннолетние девушки прикидывались беременными, используя накладной живот, изображали многодетные семейные пары.
— Это большая проблема для сетей. Сотрудники из разных магазинов обмениваются информацией об этих людях и их приемах, даже портреты этих товарищей распространяют, чтобы их сразу вычисляла служба безопасности и уведомляла кассиров. Но всё равно каждый день говорят о таких случаях в мессенджерах.
Первая попытка привлечь таких аферистов предпринималась еще в 2016 году на западе столицы. Тогда полиция задержала «ревизоров», которые поначалу признались в своих корыстных намерениях, но позже от своих слов отказались. Дело так и не было доведено до суда.
Сейчас у следствия есть необходимые доказательства и, что немаловажно, заявления от пострадавших. Главный обвиняемый — Кондратьев — находится под стражей.
Провокация под запретом
— Провоцировать людей и организации на нарушение закона запрещается не только защитникам прав потребителей, а вообще всем, даже полиции, — пояснил «Известиям» адвокат Константин Кудряшов. — В приведенном примере представители общественности под видом полезной деятельности фактически проводили оперативно-розыскные мероприятия и искусственно подстраивали противоправное поведение.
Закон «Об оперативно-розыскной деятельности» прямо запрещает подстрекать, склонять, побуждать в прямой или косвенной форме к совершению противоправных действий.
— Это серьезный вопрос, на который еще в 2006 году обратил внимание сначала Европейский суд в известном деле «Худобин против России», а потом и Верховный суд нашей страны. Обе судебные инстанции постановили, что правоохранители могут действовать тайно, но не имеют права заниматься подстрекательством и провокациями.
Адвокат Кудряшов считает, что в данном случае возможна квалификация содеянного как вымогательства, совершенного группой лиц по предварительному сговору, за что по ч. 2 ст. 163 УК РФ грозит лишение свободы на срок до семи лет. Он напоминает, что даже подлинное удостоверение общественной организации по защите прав потребителя не дает его обладателю каких-либо специальных прав.
— Так называемые общественные контролеры не обладают никакими полномочиями, предоставленными органам государственной власти. Общественные объединения потребителей, по сути, вправе лишь наблюдать, выявлять нарушения, как и обычные покупатели, и сообщать о нарушениях в органы государственного надзора. Еще такие объединения могут обращаться в суд в интересах потребителей, но как равная сторона, с такими же правами, как и у обычного истца. Закон специально оговаривает, что такие контролеры не вправе требовать предоставления документов или совершения действий в объеме большем, чем положено обычному покупателю и потребителю.