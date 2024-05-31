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МЧС: с начала 2024 г. на пожарах в Беларуси погибли 6 детей

В 2024 году в Беларуси зафиксировано 2 463 пожара, на которых погибло 270 человек, среди них — шестеро детей. Об этом журналистам 30 мая рассказал начальник центра взаимодействия с общественностью и СМИ при МЧС Максим Клочко, передает корреспондент агентства «Минск-Новости».

Источник: Соцсети

 — Хочу напомнить случай, который, наверное, наиболее яркий, громкий и резонансный из произошедших в этом году. В Брестской области погибли сразу четверо детей в возрасте от двух месяцев до шести лет. Основная рассматриваемая причина данной трагедии — неисправность газового отопительного оборудования, — рассказал М. Клочко. — Чтобы подобного не повторилось, мы призываем всех взрослых следить за безопасностью жилищ, своевременно проводить технические осмотры, ремонт электрического оборудования и постоянно контролировать, где находятся дети.

Он отметил, что на протяжении всего года актуальной остается тема гибели на воде. Так, в 2024 году утонуло 85 человек, из них — два ребенка. За аналогичный период 2023 года — 109 человек, среди которых четверо детей.

— В этом году МЧС продолжит системную профилактическую работу для предотвращения чрезвычайных ситуаций и гибели людей как на пожарах, так и на водоемах. Также с 1 июня стартует республиканская акция «Каникулы без дыма и огня». Она продлится до конца августа, — резюмировал представитель МЧС. — В период данной кампании мы посетим все пришкольные и стационарные лагеря: для детей организуем игровые зоны, а персонал будем обучать правилам поведения при пожаре и оказанию медицинской помощи.

пожары
МЧС