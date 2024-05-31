МЧС: с начала 2024 г. на пожарах в Беларуси погибли 6 детей

— В этом году МЧС продолжит системную профилактическую работу для предотвращения чрезвычайных ситуаций и гибели людей как на пожарах, так и на водоемах. Также с 1 июня стартует республиканская акция «Каникулы без дыма и огня». Она продлится до конца августа, — резюмировал представитель МЧС. — В период данной кампании мы посетим все пришкольные и стационарные лагеря: для детей организуем игровые зоны, а персонал будем обучать правилам поведения при пожаре и оказанию медицинской помощи.