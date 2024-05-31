Мошенник в деловом костюме позвонил по видеосвязи пенсионерке и выманил у нее 7 тыс. рублей

Привлекательная акция подтолкнула жертву на более детальный разговор с собеседником. Около часа дама под четким руководством выполняла требования строго по алгоритму — вводила полученные на смартфон коды, переходила по ссылкам, которые направляли на различные интернет-ресурсы. Когда даме в мессенджере поступил очередной звонок от якобы сотрудника Комитета государственного контроля и собеседник сообщил о том, что с ее банковских карточек списана определенная сумма, и сейчас к ней приедут правоохранительные органы для обыска, она поняла, что стала жертвой интернет-мошенничества.