Мошенник в деловом костюме позвонил по видеосвязи пенсионерке и выманил у нее 7 тыс. рублей

В последнее время все чаще можно услышать о случаях мошенничества, связанных с операторами сотовой связи. Схема похищения денег не новая, скорее, видоизмененная. Под обликом представителя сотовой компании аферисты предлагают клиентам заманчивые услуги. На самом деле, это лишь уловка для получения доступа к личным данным и деньгам.
Подобный звонок 27 мая поступил 69-летней жительнице Минского района. В мессенджере отобразился логотип и название оператора, а потом несколько секунд шла видеосвязь. Мужчина в костюме представился сотрудником оператора сотовой связи, а после предложил пожилой женщине сменить тарифный план на более выгодный. Разумеется, пообещал предоставить дополнительные бонусы и скидки.
Привлекательная акция подтолкнула жертву на более детальный разговор с собеседником. Около часа дама под четким руководством выполняла требования строго по алгоритму — вводила полученные на смартфон коды, переходила по ссылкам, которые направляли на различные интернет-ресурсы. Когда даме в мессенджере поступил очередной звонок от якобы сотрудника Комитета государственного контроля и собеседник сообщил о том, что с ее банковских карточек списана определенная сумма, и сейчас к ней приедут правоохранительные органы для обыска, она поняла, что стала жертвой интернет-мошенничества.
Последствия неудачного разговора с мнимым представителем сотовой компании отобразились на расчетных счетах потерпевшей — с них списали свыше 7 тыс. рублей. Больше на настойчиво поступающие звонки она не отвечала и обратилась в правоохранительные органы. Минским районным отделом Следственного комитета по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 209 УК («Мошенничество»).