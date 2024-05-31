В Дагестане отменен приговор суда, после которого были убиты осужденный и адвокат

Региональное управление СКР возбудило уголовное дело по ст. 105 (убийство) и ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение или ношение оружия). Верховный суд, рассмотрев дело о ДТП в апелляционном порядке, установил, что суд не дал должную оценку представленным доказательствам и наличию противоречий по делу, что повлияло на вынесение судебного решения. В итоге приговор районного суда был отменен. ВС вынес также три частных постановления — в адрес судьи районного суда, и. о. районного прокурора и следователя ОВД по Ногайскому району.