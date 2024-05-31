В Хабаровске осудили мужчину за призывы к террористической деятельности

Собранные третьим отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО доказательства признаны судом достаточными для постановления обвинительного приговора в отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»), сообщает ИА AmurMedia.
Следствием и судом установлено, что осужденный разместил в сети «Интернет» материалы, призывающие к террористической деятельности. В рамках расследования уголовного дела проведена лингвистическая экспертиза, согласно которой в текстах имеются выражения, побуждающие к насилию в отношении руководства страны.
По уголовному делу при активном участии УФСБ России по Хабаровскому краю и УМВД России по Хабаровскому краю проведены следственные и процессуальные действия, результаты которых позволили предъявить мужчине обвинение и направить уголовное дело в суд.
Судом мужчина признан виновным, ему назначено наказание в виде двух лет лишения свободы.