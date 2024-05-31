В Хабаровске осудили мужчину за призывы к террористической деятельности

Собранные третьим отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО доказательства признаны судом достаточными для постановления обвинительного приговора в отношении местного жителя. Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»), сообщает ИА AmurMedia.