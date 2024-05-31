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Британия сообщила об авиаударах по трем военным объектам хуситов

ЛОНДОН, 31 мая. /ТАСС/. Объекты мятежников-хуситов, с которых они осуществляют нападения на торговые суда, стали целями очередной серии совместных авиаударов США и Великобритании по территории Йемена, осуществленных в четверг. Об этом говорится в сообщении, распространенном Минобороны Соединенного Королевства.

Источник: Reuters

«В четверг, 30 мая, британские силы приняли участие в совместной операции с силами США против военных объектов хуситов, чтобы лишить их возможности продолжать атаковать международное судоходство в Красном море и Аденском заливе», — сообщили в оборонном ведомстве.

«Разведка подтвердила, что два места вблизи Ходейды имеют отношение к нападению хуситов на суда, а ряд зданий был определен как места размещения объектов наземного управления БПЛА и хранения БПЛА очень дальнего радиуса действия, а также вооружения класса “земля — воздух”, — говорится в заявлении. В Минобороны королевства сообщили также, что удары были нанесены по одному объекту к югу по побережью Йемена, который также использовался для атак на торговые суда.

Как подчеркивается, с британской стороны воздушные удары осуществлялись управляемыми бомбами Paveway IV с борта истребителей Typhoon королевских ВВС при поддержке самолета-заправщика Voyager. В Лондоне заверили, что «как всегда при планировании ударов была проявлена максимальная осторожность, чтобы свести к минимуму любой риск для гражданского населения или невоенной инфраструктуры», и что именно по этой причине удары были нанесены в темное время суток.