Британия сообщила об авиаударах по трем военным объектам хуситов

«В четверг, 30 мая, британские силы приняли участие в совместной операции с силами США против военных объектов хуситов, чтобы лишить их возможности продолжать атаковать международное судоходство в Красном море и Аденском заливе», — сообщили в оборонном ведомстве.
«Разведка подтвердила, что два места вблизи Ходейды имеют отношение к нападению хуситов на суда, а ряд зданий был определен как места размещения объектов наземного управления БПЛА и хранения БПЛА очень дальнего радиуса действия, а также вооружения класса “земля — воздух”, — говорится в заявлении. В Минобороны королевства сообщили также, что удары были нанесены по одному объекту к югу по побережью Йемена, который также использовался для атак на торговые суда.
Как подчеркивается, с британской стороны воздушные удары осуществлялись управляемыми бомбами Paveway IV с борта истребителей Typhoon королевских ВВС при поддержке самолета-заправщика Voyager. В Лондоне заверили, что «как всегда при планировании ударов была проявлена максимальная осторожность, чтобы свести к минимуму любой риск для гражданского населения или невоенной инфраструктуры», и что именно по этой причине удары были нанесены в темное время суток.