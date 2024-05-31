Британия сообщила об авиаударах по трем военным объектам хуситов

«Разведка подтвердила, что два места вблизи Ходейды имеют отношение к нападению хуситов на суда, а ряд зданий был определен как места размещения объектов наземного управления БПЛА и хранения БПЛА очень дальнего радиуса действия, а также вооружения класса “земля — воздух”, — говорится в заявлении. В Минобороны королевства сообщили также, что удары были нанесены по одному объекту к югу по побережью Йемена, который также использовался для атак на торговые суда.