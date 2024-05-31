Обрушение потолка произошло в приморской школе: что известно

«На данный момент территория обвала опечатана, доступа для посторонних нет! Процесс сдачи единых государственных экзаменов в школе не прервется. Ситуация находится на контроле», — сообщает пресс-служба администрации Надеждинского района Приморья.
В администрации района рассказали, что основное здание школы не пострадало, но в ближайшее время планируется провести более детальный осмотр места происшествия, чтобы решить дальнейшую судьбы пристройки и основного здания школы. Глава муниципалитета Максим Якимов заявил, что рассматривается вариант сноса учебного учреждения.
ЧП произошло после окончания занятий, пострадавших нет. Новым местом для проведения ЕГЭ для школьников Надеждинского района стал резервный пункт сдачи выпускных экзаменов в Уссурийске. Летняя оздоровительная площадка для детей, которая должна была начаться 3 июня в разрушенной пристройке, будет перенесена в здание начальной школы в селе Вольно-Надеждинское.
В настоящее время краевой прокуратурой возбуждено уголовное дело. Ведомство считает, что обрушение произошло из-за халатности ответственных за эксплуатацию здания должностных лиц. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал предоставить ему отчет о расследовании всех обстоятельств, связанных с обрушением конструкций в школе Приморского края.
Ранее «ФедералПресс» сообщал о том, что врачи Приморья спасли годовалого малыша, который проглотил шесть магнитов.