Обрушение потолка произошло в приморской школе: что известно

ЧП произошло после окончания занятий, пострадавших нет. Новым местом для проведения ЕГЭ для школьников Надеждинского района стал резервный пункт сдачи выпускных экзаменов в Уссурийске. Летняя оздоровительная площадка для детей, которая должна была начаться 3 июня в разрушенной пристройке, будет перенесена в здание начальной школы в селе Вольно-Надеждинское.