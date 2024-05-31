17-летний мотоциклист попал в больницу после ДТП с легковушкой в Новосибирске

В Калининском районе Новосибирска произошла дорожная авария с участием мотоцикла и легкового автомобиля. 17-летний водитель мотоцикла Regulmoto получил серьезные травмы, врезавшись в дверь ВАЗ-21102, которая двигалась по улице Новоуральская.



По данным ГИБДД, водитель легкового автомобиля, женщина 1979 года рождения, не предоставила мотоциклисту преимущество в движении при повороте налево на нерегулируемом перекрестке.



«В 16:30 на улице Новоуральская, 23 произошло столкновение двух транспортных средств. Женщина 1979 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-21102, двигалась по улице Новоуральская и, совершая поворот налево на нерегулируемом перекрестке, не предоставила преимущество в движении, в результате чего произошло столкновение с встречным мотоциклом Regulmoto», — сообщили в ГИБДД.



К счастью, водитель ВАЗа не пострадала. Однако мотоциклист, несмотря на то, что пережил аварию, получил ряд серьезных травм и был госпитализирован.