Пропавшего пастуха из Акмолинской области нашли мертвым в реке

Как пишет информагентство, ссылаясь на данные ДП Акмолинской области, вчера, 30 мая, завершились поиски 57-летнего Даулетбая Какеша, работавшего пастухом в одном из крестьянских хозяйств Жаркаинского района.
«После нескольких дней поисков тело мужчины обнаружено в реке Есиль», — сообщили в ведомстве.
Сейчас назначена экспертиза, по результатам которой будет принято окончательное процессуальное решение. Специалисты также устанавливают причины гибели акмолинца.
Ранее сообщалось, что мужчина пропал еще 22 мая. Сначала работники хозяйства пытались найти пастуха собственными силами, а спустя четыре дня глава предприятия обратился за помощью к полицейским.
Что делать, если пропал человек?
На сайте «Электронного правительства» говорится, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер «102», или лично в ближайшем отделении.
Информация, которую важно предоставить в полицию, следующая:
- личные данные пропавшего — имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;
- сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.
Если речь идет о ребенке, то обращаться в полицию следует как можно быстрее. В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека. Для подачи такого заявления не существует временных ограничений.
Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь по прошествии 3 дней с момента исчезновения человека. В это же время надо начать проводить собственное мини-расследование — обзванивать друзей, коллег, места, где любил бывать человек, проехать маршрутом, которым исчезнувший пользовался ежедневно и так далее.