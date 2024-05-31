В Краснодарском крае из-за атаки БПЛА произошел пожар на нефтебазе

«Сразу в нескольких муниципалитетах края этой ночью отражена массированная атака беспилотников. Серьезнее ситуация в Темрюкском районе — там от воздушного удара пострадала инфраструктура нефтебазы. Повреждены и горят три цистерны с нефтепродуктами. Сейчас идет ликвидация возгорания. По моему поручению на место происшествия выехал глава района Федор Бабенков. Пожару присвоена высокая категория сложности. К сожалению, есть пострадавшие из числа сотрудников нефтебазы, им оказывают медицинскую помощь. Остальные сотрудники эвакуированы», — проинформировал он.