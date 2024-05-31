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В Краснодарском крае из-за атаки БПЛА произошел пожар на нефтебазе

ТАСС, 31 мая. Украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали нефтебазу в Темрюкском районе Краснодарского края. В результате возникло возгорание трех цистерн, есть пострадавшие из числа сотрудников нефтебазы, сообщил в Telegram-канале глава региона Вениамин Кондратьев.

Источник: AP 2023

«Сразу в нескольких муниципалитетах края этой ночью отражена массированная атака беспилотников. Серьезнее ситуация в Темрюкском районе — там от воздушного удара пострадала инфраструктура нефтебазы. Повреждены и горят три цистерны с нефтепродуктами. Сейчас идет ликвидация возгорания. По моему поручению на место происшествия выехал глава района Федор Бабенков. Пожару присвоена высокая категория сложности. К сожалению, есть пострадавшие из числа сотрудников нефтебазы, им оказывают медицинскую помощь. Остальные сотрудники эвакуированы», — проинформировал он.

По данным губернатора, сразу в нескольких муниципалитетах края была отражена массированная атака БПЛА.

«Все они подавлены силами ПВО. В Новороссийске специальные службы ведут обследование территории и поиск упавших аппаратов. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет», — отметил Кондратьев.