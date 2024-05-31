В Новороссийске отразили массированную атаку беспилотников

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников, которые перехватывают средства ПВО. В частности, 29 мая после атаки БПЛА была повреждена одна из установок на НПЗ в Славянске-на Кубани.