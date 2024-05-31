В Новороссийске отразили массированную атаку беспилотников

«Сразу в нескольких муниципалитетах края этой ночью отражена массированная атака беспилотников. Все они подавлены силами ПВО», — написал он.
При воздушном ударе пострадала инфраструктура нефтебазы в Темрюкском районе — там повреждены и горят три цистерны с нефтепродуктами, уточнил Кондратьев.
«Сейчас идет ликвидация возгорания… К сожалению, есть пострадавшие из числа сотрудников нефтебазы, им оказывают медицинскую помощь. Остальные сотрудники эвакуированы», — сообщил губернатор.
Пожару присвоена высокая категория сложности.
Кроме того, специальные службы ведут обследование территории и поиск упавших аппаратов в Новороссийске.
ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников, которые перехватывают средства ПВО. В частности, 29 мая после атаки БПЛА была повреждена одна из установок на НПЗ в Славянске-на Кубани.