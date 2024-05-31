Ричмонд
+19°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Новороссийске отразили массированную атаку беспилотников

МОСКВА, 31 мая — РИА Новости. В Краснодарском крае отражена массированная атака беспилотников, в Темрюкском районе повреждена нефтебаза, есть раненые сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Источник: © РИА Новости

«Сразу в нескольких муниципалитетах края этой ночью отражена массированная атака беспилотников. Все они подавлены силами ПВО», — написал он.

При воздушном ударе пострадала инфраструктура нефтебазы в Темрюкском районе — там повреждены и горят три цистерны с нефтепродуктами, уточнил Кондратьев.

«Сейчас идет ликвидация возгорания… К сожалению, есть пострадавшие из числа сотрудников нефтебазы, им оказывают медицинскую помощь. Остальные сотрудники эвакуированы», — сообщил губернатор.

Пожару присвоена высокая категория сложности.

Кроме того, специальные службы ведут обследование территории и поиск упавших аппаратов в Новороссийске.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России при помощи беспилотников, которые перехватывают средства ПВО. В частности, 29 мая после атаки БПЛА была повреждена одна из установок на НПЗ в Славянске-на Кубани.