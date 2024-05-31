ВС России добились огневого контроля над линией обороны ВСУ у Харькова

«Контроль занятых нашими войсками стратегических высот рядом с населенным пунктом Липцы дает им возможность держать под огневым контролем и непосредственно уже прилегающую линию обороны к городу Харькову, и контролировать все пути снабжения», — сказал Ганчев, отметив, что там пролегает трасса, ведущая в Белгородскую область.