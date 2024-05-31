Мэр Омска Шелест выяснил, есть ли угроза обрушения в горевшем доме на Мира

«Поручил главе администрации Советского округа Сергею Васильевичу Финашину максимально плотно работать с людьми. Никто не должен чувствовать себя брошенным в создавшей ситуации. Люди справедливо задают вопросы о том, кто компенсирует им ущерб. Очевидно, это должен сделать виновник пожара. Управляющая компания поможет жильцам в решении юридических вопросов по возмещению ущерба», — добавил Сергей Шелест.