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Мэр Омска Шелест выяснил, есть ли угроза обрушения в горевшем доме на Мира

В четверг, 30 мая, в доме № 34 на проспекте Мира вспыхнул пожар.

Горел магазин спортивной одежды, расположенный на первом этаже.

К тушению возгорания привлекались 30 спасателей и 6 единиц техники. Сообщение о пожаре поступило в 16:15, локализован он был в 17:31. Было эвакуировано 26 человек. Также на место выезжал мэр Омска Сергей Шелест.

«Непосредственной угрозы обрушения, по их мнению, нет. Специалисты управляющей компании займутся первоочередными мерами для устранения запаха гари и дыма в квартирах второго этажа. Также будет произведено инструментальное обследование здания», — написал Сергей Шелест в своём телеграм-канале.

Жильцы квартир, которые находятся над эпицентром пожара, приняли решение пожить у родственников. От размещения в ПВР они отказались. За сохранностью имущества в квартирах следят полицейские.

Также мэр Омска дал поручение главе администрации Советского округа Сергею Финашину поработать с людьми.

«Поручил главе администрации Советского округа Сергею Васильевичу Финашину максимально плотно работать с людьми. Никто не должен чувствовать себя брошенным в создавшей ситуации. Люди справедливо задают вопросы о том, кто компенсирует им ущерб. Очевидно, это должен сделать виновник пожара. Управляющая компания поможет жильцам в решении юридических вопросов по возмещению ущерба», — добавил Сергей Шелест.