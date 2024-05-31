Мэр Омска Шелест выяснил, есть ли угроза обрушения в горевшем доме на Мира

Горел магазин спортивной одежды, расположенный на первом этаже.
К тушению возгорания привлекались 30 спасателей и 6 единиц техники. Сообщение о пожаре поступило в 16:15, локализован он был в 17:31. Было эвакуировано 26 человек. Также на место выезжал мэр Омска Сергей Шелест.
«Непосредственной угрозы обрушения, по их мнению, нет. Специалисты управляющей компании займутся первоочередными мерами для устранения запаха гари и дыма в квартирах второго этажа. Также будет произведено инструментальное обследование здания», — написал Сергей Шелест в своём телеграм-канале.
Жильцы квартир, которые находятся над эпицентром пожара, приняли решение пожить у родственников. От размещения в ПВР они отказались. За сохранностью имущества в квартирах следят полицейские.
«Поручил главе администрации Советского округа Сергею Васильевичу Финашину максимально плотно работать с людьми. Никто не должен чувствовать себя брошенным в создавшей ситуации. Люди справедливо задают вопросы о том, кто компенсирует им ущерб. Очевидно, это должен сделать виновник пожара. Управляющая компания поможет жильцам в решении юридических вопросов по возмещению ущерба», — добавил Сергей Шелест.