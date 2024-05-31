Омича задержали по подозрению в множественных аферах с квартирами в Петербурге

По данным петербургских силовиков, мужчина предположительно в обход закона завладел более чем 10 квартирами.
«Так, в октябре 2020 года он получил займ в одной из коммерческих фирм Петербурга в размере 3 300 000 рублей под залог двух квартир, которыми ранее незаконно завладел, а также незаконно переоформил на себя еще 11 квартир в черте города», — обозначено в публикации.
По версии правоохранительных органов, омич являлся сожителем дамы, которой ее знакомая доверила сдачу жилплощадей в аренду на период проживания за границей. Предполагается, что мужчина, воспользовавшись ситуацией, завладел документами на жилые помещения и оформил их на себя. После закрепления в качестве собственника омич оформил две квартиры под залог, тогда как остальные выставил на продажу, утверждает пресс-служба ГУ МВД по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
«Следственными подразделениями районной полиции возбуждены 2 уголовных дела по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество)», — обозначено в официальном сообщении.
Ранее стало известно о задержании в Санкт-Петербурге уроженца Перми, которого подозревают в мошеннических действиях под предлогом оказания юридических услуг на территории Омска.