Омича задержали по подозрению в множественных аферах с квартирами в Петербурге

По версии правоохранительных органов, омич являлся сожителем дамы, которой ее знакомая доверила сдачу жилплощадей в аренду на период проживания за границей. Предполагается, что мужчина, воспользовавшись ситуацией, завладел документами на жилые помещения и оформил их на себя. После закрепления в качестве собственника омич оформил две квартиры под залог, тогда как остальные выставил на продажу, утверждает пресс-служба ГУ МВД по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области.