Истребители Су-34 ВКС РФ нанесли удар по опорному пункту ВСУ

Удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ОФАБ-250 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), за счет которого летчики способны наносить точные удары по боевым целям с безопасного расстояния.
На кадрах, опубликованных Минобороны, можно увидеть, как Су-34 поднимается в воздух, подлетает в направлении заданной цели и выпускает ракеты. После этого экипаж резко делает маневр и разворачивает самолет в обратном направлении.
«После получения боевой задачи мы выполнили расчеты, пришли на самолет, осмотрели его, выполнили запуск и проверку всех систем, проверили вооружение самолета, выполнили взлет, далее сброс бомб. Поставленную задачу выполнили», ― поделился летчик Су-34 Евгений.
Ранее, 29 мая, экипажи штурмовой авиации ВКС РФ на самолетах Су-25 сорвали ротацию подразделений ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Восток».
26 мая ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил успешно сорвала ротацию подразделений ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Север». В ходе выполнения боевой задачи экипажи вертолетов отработали удар неуправляемыми авиационными ракетами С-8 по координатам авиационного наводчика.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.